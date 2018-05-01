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حصري...هذه هوية الشخص المرمي قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي نخره ''الدود'' وآخر مستجدات حالته الصحية

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 18:11 حصري...هذه هوية الشخص المرمي قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي نخره الدود وآخر مستجدات حالته الصحية | حوادث و حقوق
حصري...هذه هوية الشخص المرمي قرب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي نخره ''الدود'' وآخر مستجدات حالته الصحية
على إثر انتشار شريط فيديو مثير يظهر شخصا مرميا بمكان خلاء قرب مستشفى الحسن الثاني بأكادير في حالة جد مزرية تنبعث منه روائح كريهة، وقد أخذ ''الدود'' في نخر جسده علمت ''شوف تيفي''،

شوف تيفي:أكادير

على إثر انتشار شريط فيديو مثير يظهر شخصا مرميا بمكان خلاء قرب مستشفى الحسن الثاني بأكادير في حالة جد مزرية تنبعث منه روائح كريهة، وقد أخذ ''الدود'' في نخر جسده علمت ''شوف تيفي''، أن الشخص المرمي بالقرب من المستشفى وبالضبط بمحاذاة مسجد ''إليغ'' قد تلقى تجاوبا وتعاطفا كبيرا لحالته حيث أقدم مجموعة من الشباب المتطوعين لاستقدام سيارة إسعاف ونقله لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية، إذ تكفل طاقم طبي مختص بحالته وأجريت له فحوصات مستعجلة تشخص حالته الصحية، وينتظر أن تجرى له عملية جراحية في قادم الساعات.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية يبلغ من العمر 48 سنة و ينحدر من منطقة ''سيدي علي الكورتي'' التابعة لإقليم الصويرة، وكان يعيش بين مدينة الصويرة وكلميم، وأصيب بمرض ''البواسر''، وقدم للمستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاج، وظل يتردد بين الفينة والأخرى على المستشفى إلى أن تفاقمت حالته لأسباب مجهولة، وانفجرت جروح خطيرة على مستوى دبره، ولم يعد يقوى على الحركة، ليظل مرميا بمكان خلاء بالقرب من ذات المستشفى لمدة تجاوزت شهرا، تدهورت معها حالته الصحية كثيرا، ما أدى لتعفن دبره بشكل خطير نتيجة عدم تلقيه العناية والعلاج اللازم.

وأضافت ذات المصادر، أنه لولا عثور بعض أبناء مدينة أكادير عليه وتوثيقهم لفيديو يشخص حالته المرضية، وانتشر كالنار في الهشيم بالصفحات الفيسبوكية، لما تعاطف معه مجموعة من شباب المدينة وتكفلوا بحالته ومصاريف علاجه داخل المستشفى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير تفاصيل حصرية آخر مستجدات الشخص المرمي قرب مستشفى الحسن الثاني

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