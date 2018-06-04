عاجل وبالصور..اختناق مروري وتوقف حركة الترامواي بالبيضاء بسبب حادثة سير ﻿

توقفت حركة عربات ''الترامواي''، قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، نتيجة وقوع حادثة سير بين مجموعة من السيارات الخفيفة على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

توقفت حركة عربات "الترامواي"، قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، نتيجة وقوع حادثة سير بين مجموعة من السيارات الخفيفة على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي"، فإن الحادث تسبب في توقف حركة "الترامواي"، ووقوع اختناق مروري بالشارع المذكور، نظرا لتجمع العديد من السيارات فوق السكة الخاصة بـ "الترامواي".

وأكد المصدر ذاته، أن حادثة السير كانت بسيطة، وخلفت خسائر مادية طفيفة، مشيرا إلى أن بعض المارة المتواجدين بعين المكان، حاولوا إبعاد السيارات حتى تعود حركة السير لطبيعتها.