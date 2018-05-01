عاجل..بعد اعتقالهم..الوكيل العام يكشف تفاصيل جديدة حول الملثمين''صحاب شرع اليد'' المتورطين في الاعتداء على خطــاف وشابة نواحي آسفي ﻿

أعلن محمد الصالحي الحنفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي،أنه وبعد البحث الذي أجري حول شريط يظهر قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي، فقد تقرر

''شوف تيفي''

أعلن محمد الصالحي الحنفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي،أنه وبعد البحث الذي أجري حول شريط يظهر قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالاعتداء على رجل وامرأة بضواحي مدينة آسفي، فقد تقرر متابعة 13 شخصا في حالة اعتقال وشخصا واحدا في حالة سراح.

وحسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' فقد قرر الوكيل العام باستئنافية آسفي، إحالة المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، والذي قرر متابعة 13 شخصا في حالة اعتقال وشخصا واحدا في حالة سراح وتقديمهم لجلسة 5 يونيو 2018 من أجل محاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن المعطيات الأولى الخاصة بواقعة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' والتي هزت الرأي العام بالمغرب، عقب تداول مقطع فيديو جرت فصوله بمنطقة جمعة سحيم، يظهر قيام ملثمين بالاعتداء على فتاة وسائق سيارة ''خطاف'' بعد الاشتباه في ممارستهما للجنس داخل السيارة نهار رمضان.