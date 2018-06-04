من جديد..صورة رائعة تجمع الملك محمد السادس بالبطل العالمي أبو زعيتر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

نشر البطل العالمي ''أبو بكر أبو زعيتر'' على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام''، اليوم الإثنين، صورة رائعة جمعته بالملك محمد السادس، أرفقها بتدوينة، كتب فيها: '' أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم

"شوف تيفي"

نشر البطل العالمي "أبو بكر أبو زعيتر" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، اليوم الإثنين، صورة رائعة جمعته بالملك محمد السادس، أرفقها بتدوينة، كتب فيها: " أتمنى من الله عز وجل أن يعطيكم الصحة والعافية شكراُ لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس نابعة من قلوبكم ودام الله عزكم".

وفور نشر "أبو زعيتر" للصورة، تفاعل آلاف المغاربة معها، حيث عبر الجميع عن إعجابهم الكبير بها، بينما اختار آخرون التركيز على الملك محمد السادس، معبرين عن سعادتهم التي لا توصف بعد تماثله للشفاء.

تجدر الإشارة إلى أن أبو زعيتر، نشر سابقا صورة جمعته بالملك محمد السادس، أكد من خلالها تناوله لوجبة الإفطار مع الملك بالقصر الملكي بالرباط.