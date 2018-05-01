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تغييرات كبيرة في التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام سلوفاكيا

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 17:40 تغييرات كبيرة في التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام سلوفاكيا | سبور
تغييرات كبيرة في التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني أمام سلوفاكيا
كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء يومه الاثنين 4 يونيو 2018، منتخب سلوفاكيا .

شوف سبور:


كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني الأول عن قائمة النخبة الوطنية التي ستواجه في مباراة ودية مساء يومه الاثنين 4 يونيو 2018، منتخب سلوفاكيا .

وتدخل هذه المباراة الودية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم فيفا روسيا 2018.

وسيجرى هذا اللقاء الودي، الذي سينطلق على الساعة السادسة بالتوقيت المغربي، على أرضية ملعب جنيف بسويسرا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الوطني:

حراسة المرمى =ياسين بونو

المهدي بنعطية – غانم سايس – اشرف حاكيمي – حمزة منديل – يونس بلهندة– امبارك بوصوفة – كريم الاحمدي – نور الدين امرابط – حكيم زياش - خالد بوطيب

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