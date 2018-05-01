عاجل..هذا هو موعد محاكمة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' المتورطين في الاعتداء على خطاف وشابة بآسفي ﻿

من المنتظر أن تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، غدا الثلاثاء 5 يونيو، أشغال أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' المتورطين في الاعتداء على خطاف وامرأة نهار رمضان، بدوار يتواجد

''شوف تيفي''

من المنتظر أن تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، غدا الثلاثاء 5 يونيو، أشغال أولى الجلسات الخاصة بمحاكمة ''الملثمين صحاب شرع اليد'' المتورطين في الاعتداء على خطاف وامرأة نهار رمضان، بدوار يتواجد ضواحي عاصمة عبدة.

وكان الوكيل العام باستئنافية آسفي، قد قرر إحالة المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، والذي قرر متابعة 13 شخصا في حالة اعتقال وشخصا واحدا في حالة سراح، وتقديمهم لجلسة 5 يونيو 2018 من أجل محاكمتهم من أجل ما نسب إليهم من أفعال.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو هز الرأي العام بالمغرب، خلال الأسبوع الماضي، يظهر لحظة قيام أشخاص ملثمين يعملون في المجال الفلاحي بالاعتداء على امرأة ورجل، بعد الاشتباه في تورطهما في القيام بأمور غير أخلاقية داخل سيارة.