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حصري..العثور على الطفلة اللي خطفوها بوجدة بطريقة هوليودية..وها شنو قالت بعد الواقعة

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 17:32 حصري..العثور على الطفلة اللي خطفوها بوجدة بطريقة هوليودية..وها شنو قالت بعد الواقعة | مجتمع
حصري..العثور على الطفلة اللي خطفوها بوجدة بطريقة هوليودية..وها شنو قالت بعد الواقعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الطفلة ''روميساء'' البالغة من العمر 15 سنة، والتي تعرضت للاختطاف من أمام منزل أسرتها بحي سيدي يحيى بمدينة وجدة، على يد أشخاص بواسطة سيارة، قبل آذان المغرب أمس الأحد، عثر

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الطفلة "روميساء" البالغة من العمر 15 سنة، والتي تعرضت للاختطاف من أمام منزل أسرتها بحي سيدي يحيى بمدينة وجدة، على يد أشخاص بواسطة سيارة، قبل آذان المغرب أمس الأحد، عثر عليها في الساعات الأولى من يومه الإثنين.

وأكدت "روميساء" لـ "شوف تيفي" على أنها كانت تقوم بتنظيف باب منزل أسرتها، قبل أن تفاجأ بسيارة تقف إلى جانبها، ليقوم شاب بالترجل من هذه السيارة، ويحكم السيطرة عليها بالقوة، قبل اختطافها ونقلها إلى "غابة الصنوبر".

وأوضحت "روميساء" أنها تمكنت من الفرار من العصابة، ولجأت إلى ولاية الأمن التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في اختطافها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الشاب وجدة العصابة غابة

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