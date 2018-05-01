محمد صلاح ضمن اللائحة النهائية للمنتخب المصري التي ستخوض مونديال روسيا ﻿

استدعى مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، نجم نادي ليفربول محمد صلاح إلى التشكيلة النهائية للمنتخب التي ستخوض غمار كأس العالم في كرة القدم 2018، وذلك رغم تعرضه للإصابة في نهاية ماي.

شوف سبور

استدعى مدرب المنتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، نجم نادي ليفربول محمد صلاح إلى التشكيلة النهائية للمنتخب التي ستخوض غمار كأس العالم في كرة القدم 2018، وذلك رغم تعرضه للإصابة في نهاية ماي.

وبحسب التشكيلة التي نشرها الاثنين الاتحاد المصري للعبة، ورد اسم صلاح ضمن لائحة من 23 لاعباً سيكونون في روسيا لخوض المونديال الثالث في تاريخ مصر والأول منذ 28 عاماً.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة بالغة في الكتف الأيسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 ماي الماضي، ما أثار مخاوف من عدم قدرته على المشاركة في البطولة العالمية.

إليكم تشكيلة اللاعبين الـ 23:

حراسة المرمى: عصام الحضري (التعاون السعودي)، محمد الشناوي وشريف إكرامي (الأهلي المصري).

الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير وأيمن أشرف (الأهلي)، أحمد حجازي وعلي جبر (وست بروميتش ألبيون الإنكليزي)، أحمد المحمدي (استون فيلا الإنكليزي)، محمد عبد الشافي (الفتح السعودي)، عمر جابر (لوس أنجليس الأميركي)، محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

لوسط: محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، طارق حامد (الزمالك)، سام مرسي (ويغان الإنكليزي)، محمود عبدالرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي)، عبدالله السعيد (الأهلي المصري)، محمود حسن "تريزيغيه" (قاسم باشا التركي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنكليزي)، عمرو وردة (اتروميتوس اليوناني)، محمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي).