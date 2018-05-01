مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى ''الفيرمات'' تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: ''خطفني وغتاصبني لمدة يومين وحملت منو'' ﻿

بالموازاة مع فضيحة الاستغلال الجنسي الذي تعرضت له عاملات في حقول ''الفراولة'' بإسبانيا، كشفت عاملة سابقة بإحدى الضيعات بجهة سوس، عن سقوطها ضحية المشرف عن هذه الضيعة، والذي تورط في استدراجها

''شوف تيفي''

بالموازاة مع فضيحة الاستغلال الجنسي الذي تعرضت له عاملات في حقول ''الفراولة'' بإسبانيا، كشفت عاملة سابقة بإحدى الضيعات بجهة سوس، عن سقوطها ضحية المشرف عن هذه الضيعة، والذي تورط في استدراجها واختاطفها واغتصابها لمدة يومين، ما تسبب في حملها.

وحسب موقع '' dw'' الألماني فبنبرة حزينة، أكدت مليكة في قصتها أن المشرف في الضيعة التي تعمل بها، اتصل بها لتتقاضى أجرتها، لكن خلال لقائها به اختطفها واحتجزها في منزله واغتصبها، لمدة يومين.

وأكد الموقع الألماني أن خوف مليكة من عائلتها دفعها إلى التكتم في البداية عن واقعة اغتصابها واختطافها من لدن المشرف، قائلة: ''كنت خائفة من رد فعل عائلتي، وبعدما اكتشفت أنني حامل وفي الشهر الثاني، تضاعفت معاناتي''.

وأشار المصدر ذاته أن مليكة، كانت تعمل خلال طفولتها خادمة في البيوت، وعند انتقالها مع والدتها للعيش في نواحي تارودانت بدأت العمل بشكل موسمي في ضيعات فلاحية في شتوكة أيت باها، وأيضا نواحي مدينة تارودانت في جهة سوس ماسة، حيث لم تجد من يساعدها خلال ولادتها لطفلها.

وعلاقة بالاستغلال الجنسي الذي تعرضت له ''مليكة''، أبرز الموقع الألماني المذكور أن أحمد بوهية الناشط الحقوقي و رئيس جمعية المواطنة والإنصاف بمدينة تارودانت، كشف عن الوضعية التي تعيشها العاملات الزراعيات بجهة سوس ماسة، واصفا إياها بالمأساوية، قائلا: '' إن ما يقدر ب70 بالمائة إلى 80 بالمائة من العاملات الزراعيات يعملن في ظروف لا تحترم فيها مدونة الشغل، والحد الأدنى للأجر، وتحرمن من العطل والتعويضات الصحية عن الأمومة''، معتبرا أن حالة ''مليكة'' هي من بين عشرات الحالات التي تتعرض للاستغلال الجنسي وأيضا الاقتصادي .