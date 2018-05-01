 عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى الفيرمات تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: خطفني وغتاصبني لمدة يومين وحملت منو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى ''الفيرمات'' تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: ''خطفني وغتاصبني

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـحمزة ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي

في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف | مجتمع

في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم

خلص عاد شكي..باختصــار هذه معاناة المغاربة مع غلاء فواتير الكهرباء | كاريكاتير شوف تيفي

''خلص عاد شكي''..باختصــار هذه معاناة المغاربة مع غلاء فواتير الكهرباء

عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا | مجتمع

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 16:59 عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون
عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تخلف عن موعد مثوله أمام القضاء بالعاصمة الفرنسية باريس، يومه الإثنين 4 يونيو، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تخلف عن موعد مثوله أمام القضاء بالعاصمة الفرنسية باريس، يومه الإثنين 4 يونيو، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور.

وأشار المصدر ذاته أن سعد لمجرد وللمرة الثانية، يتخلف عن المثول بالرغم من توصله باستدعاء للحضور، مشيرا إلى أن عدم حضوره للمثول أمام العدالة سيكون في صالح الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، كان سيواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، يومه الإثنين، بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها بريول، والتي حاولت من خلالها التأكيد على أن معاناتها النفسية بعد الاعتداء عليها، كانت سببا في فقدانها لكليتها اليسرى.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفنان المغربي سعد لمجرد العاصمة الفرنسية العدالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي

الناصري دخل طول وعرض فدنيا باطما و رشيد شو ..وكلام قاصح عن التلفزيون المغربي‎ | ثقافة و فنون

الناصري دخل طول وعرض فدنيا باطما و رشيد شو ..وكلام قاصح عن التلفزيون المغربي‎

عاجل..مثول الفنان سعد لمجرد أمام القضاء بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل..مثول الفنان سعد لمجرد أمام القضاء بفرنسا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بسبب نزاع حول الأرض..عصابة شرملات شاب فالهراويين وهاشنو وقع | بــووز
منذ 33 دقيقة

بسبب نزاع حول الأرض..عصابة شرملات شاب فالهراويين وهاشنو وقع

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب بنت و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة | خارج البلاطو

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب ''بنت'' و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية | خارج البلاطو

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة | قنوات أخرى

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة

﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى الفيرمات تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: خطفني وغتاصبني لمدة يومين وحملت منو | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى ''الفيرمات'' تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: ''خطفني وغتاصبني

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـحمزة ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.