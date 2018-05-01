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عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 16:58 عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـحمزة ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع | حوادث و حقوق
عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القاضي الحسن الطفلي، المكلف بالبث في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قرر قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الجمعة 8 يونيو

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن القاضي الحسن الطفلي، المكلف بالبث في ملف جريمة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، قرر قبل قليل اليوم الإثنين 4 يونيو، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الجمعة 8 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن أشغال الجلسة المقبلة، ستعرف مواصلة الاستماع لأحد المتورطين في هذه الجريمة، ويتعلق الأمر بـ "حمزة.م" والذي كشف خلال جلسة اليوم الإثنين، عن العديد من المعطيات المثيرة الخاصة بلحظة قيام خاله "هشام مشتري" بإطلاق الرصاص على الضحية.

وأشار ذات المصدر، إلى أن أسرة "مشتري"، عبرت عن غضبها الشديد من تصريحات "حمزة"، الذي أكد على أن خاله هو قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مرداس البرلماني الجريمة هشام مشتري

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