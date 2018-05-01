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زياش يوافق على الانضمام لروما الإيطالي لمدة 5 سنوات قادمة

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 16:56 زياش يوافق على الانضمام لروما الإيطالي لمدة 5 سنوات قادمة | سبور
زياش يوافق على الانضمام لروما الإيطالي لمدة 5 سنوات قادمة
كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن فريق روما الإيطالي، اقترب من ضم اللاعب المغربي حكيم زياش صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شوف سبور

 كشفت تقارير إخبارية إيطالية، أن فريق روما الإيطالي، اقترب من ضم اللاعب المغربي حكيم زياش صانع ألعاب فريق أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن روما بات قريبًا من التعاقد مع الدولي المغربي زياش، مشيرة إلى أن رامون روديجيز مونشي المدير الرياضي للجيالوروسي مُعجب باللاعب وأدائه، وإدارة النادي ترحب ببيعه.

وأضافت الشبكة الإيطالية ، أن زياش وافق من حيث المبدأ على التوقيع على عقد لمدة 5 سنوات مع فريق العاصمة الإيطالية، ومن المرجح أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 30 مليون يورو.

يُذكر أن "زياش" شارك في 39 مباراة مع أياكس هذا الموسم، وتمكن من إحراز تسعة أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب حكيم زياش روما الإيطالي أياكس أمستردام الهولند

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