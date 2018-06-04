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مثير وبالصورة…لوك خاص بمونديال روسيا لفيصل فجر ونبيل درار..شوفو أشنو دارو فراسهم

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 16:27 مثير وبالصورة…لوك خاص بمونديال روسيا لفيصل فجر ونبيل درار..شوفو أشنو دارو فراسهم | سبور
مثير وبالصورة…لوك خاص بمونديال روسيا لفيصل فجر ونبيل درار..شوفو أشنو دارو فراسهم
نشر الدولي المغربي نبيل درار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي ''إنستغرام'' صورة له رفقة زميله فيصل فجر، يظهران بقصة شعر جديدة بمناسبة المونديال الروسي.

 شوف سبور

 نشر الدولي المغربي نبيل درار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" صورة له رفقة زميله فيصل فجر، يظهران بقصة شعر جديدة بمناسبة المونديال الروسي.

 ورسم درار و فجر العلم الوطني على رأسيهما، وذلك قبل المباراة الودية التي سيجريها المنتخب المغربي مساء اليوم الاثنين، ضد سلوفاكيا استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

ويذكر أن عناصر المنتخب الوطني تجري حاليا تربصها الإعدادي بسويسرا تحضيرا للمونديال، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب نبيل درار فيصل فجر المنتخب المغربي كأس العالم 2018

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