عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تخلف عن موعد مثوله أمام القضاء بالعاصمة الفرنسية باريس، يومه الإثنين 4 يونيو، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تخلف عن موعد مثوله أمام القضاء بالعاصمة الفرنسية باريس، يومه الإثنين 4 يونيو، بالرغم من توصله باستدعاء للحضور.

وأشار المصدر ذاته أن سعد لمجرد وللمرة الثانية، يتخلف عن المثول بالرغم من توصله باستدعاء للحضور، مشيرا إلى أن عدم حضوره للمثول أمام العدالة سيكون في صالح الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، كان سيواجه الفنان المغربي سعد لمجرد، يومه الإثنين، بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها بريول، والتي حاولت من خلالها التأكيد على أن معاناتها النفسية بعد الاعتداء عليها، كانت سببا في فقدانها لكليتها اليسرى.