في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف ﻿

ظهر هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الإثنين 4 يونيو، حزينا وهو يستمع للتصريحات التي أدلى بها ابن شقيقته ''حمزة.م''.

"شوف تيفي"

ظهر هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الإثنين 4 يونيو، حزينا وهو يستمع للتصريحات التي أدلى بها ابن شقيقته "حمزة.م".

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن "وفاء" أرملة الضحية وبالرغم من ملامحها الحزينة، إلا أنها تظهر في حالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنها تجلس بجانب صديقتها "الشوافة" المتهمة بالمشاركة في الجريمة من خلال لعب دور "الوسيط" بين "وفاء" وعشيقها "مشتري".

وأشار ذات المصدر إلى أن "هشام مشتري"، يجلس إلى جانب ابن شقيقته حمزة "مطأطأ الرأس"، وهو ما يدل على حزنه الشديد وندمه لتورطه في هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس.