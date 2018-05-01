 في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : المغرب - سلوفاكيا / مباراة ودية | بووز

بث مباشر : المغرب - سلوفاكيا / مباراة ودية

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى الفيرمات تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: خطفني وغتاصبني لمدة يومين وحملت منو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى ''الفيرمات'' تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: ''خطفني وغتاصبني

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـحمزة ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي | ثقافة و فنون

عاجل وبالصورة..أشهر بعد وفاة والدته ..الموت في منزل الفنان المغربي سعيد الصنهاجي

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..هذا جديد مثول سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي

في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف | مجتمع

في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم

خلص عاد شكي..باختصــار هذه معاناة المغاربة مع غلاء فواتير الكهرباء | كاريكاتير شوف تيفي

''خلص عاد شكي''..باختصــار هذه معاناة المغاربة مع غلاء فواتير الكهرباء

عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 16:17 في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف | مجتمع
في أول خروج لها من سجن عكاشة بعد الحكم بالمؤبد..أرملة البرلماني في صحة جيدة و عشيقها المحكوم بالإعدام حزين وهاكيفاش جاو لمحكمة الاستئناف
ظهر هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الإثنين 4 يونيو، حزينا وهو يستمع للتصريحات التي أدلى بها ابن شقيقته ''حمزة.م''.

"شوف تيفي"

ظهر هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الإثنين 4 يونيو، حزينا وهو يستمع للتصريحات التي أدلى بها ابن شقيقته "حمزة.م".

وأكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن "وفاء" أرملة الضحية وبالرغم من ملامحها الحزينة، إلا أنها تظهر في حالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنها تجلس بجانب صديقتها "الشوافة" المتهمة بالمشاركة في الجريمة من خلال لعب دور "الوسيط" بين "وفاء" وعشيقها "مشتري".

وأشار ذات المصدر إلى أن "هشام مشتري"، يجلس إلى جانب ابن شقيقته حمزة "مطأطأ الرأس"، وهو ما يدل على حزنه الشديد وندمه لتورطه في هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها البرلماني عبد اللطيف مرداس. 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام مشتري البرلماني الحزن الضحية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا | مجتمع

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة | مجتمع

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة''

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : ''خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس''

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي هجمو عليهم ملثمين نواحي آسفي في رمضان | مجتمع

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي هجمو عليهم ملثمين نواحي آسفي في رمضان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة اختفاء غريبة لفتاة قاصر بالبيضاء ..خرجات هي و بنت عمها من الدار مرجعوش | حالة خاصة
منذ 13 ثانية

حالة اختفاء غريبة لفتاة قاصر بالبيضاء ..خرجات هي و بنت عمها من الدار مرجعوش

بسبب نزاع حول الأرض..عصابة شرملات شاب فالهراويين وهاشنو وقع | بــووز

بسبب نزاع حول الأرض..عصابة شرملات شاب فالهراويين وهاشنو وقع

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب بنت و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة | خارج البلاطو

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب ''بنت'' و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية | خارج البلاطو

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : المغرب - سلوفاكيا / مباراة ودية | بووز
منذ 12 دقيقة

بث مباشر : المغرب - سلوفاكيا / مباراة ودية

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى الفيرمات تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: خطفني وغتاصبني لمدة يومين وحملت منو | حوادث و حقوق

مؤلم وبالفيديو..عاملة بإحدى ''الفيرمات'' تكشف حقائق عن تعرضها للاستغلال الجنسي: ''خطفني وغتاصبني

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي | ثقافة و فنون

عاجل وحصري..بسبب تواجده بالمغرب..سعد لمجرد يتخلف عن موعد مثوله أمام القضاء الفرنسي

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـحمزة ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول مرداسع | حوادث و حقوق

عاجل..بعد اعترافات مثيرة لـ''حمزة'' ابن أخ مشتري: هذا ما تقرر بخصوص ملف قضية البرلماني المقتول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.