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عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 15:48 عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان | حوادث و حقوق
عاجل.. هذا ما تقرر في حق الشخص اللي قطع المصحف الكريم بمدينة بركان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو يقوم بتمزيق المصحف الكريم قبل رمي أوراقه من شرفة نافذة فندق بمدينة بركان، يعاني من مرض عقلي، ولهذا تم نقله مباشرة بعد الواقعة إلى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو، وهو يقوم بتمزيق المصحف الكريم قبل رمي أوراقه من شرفة نافذة فندق بمدينة بركان، يعاني من مرض عقلي، ولهذا تم نقله مباشرة بعد الواقعة إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة وجدة.

وأكد المصدر ذاته أن هذا المختل العقلي، كان يقيم بأحد فنادق مدينة بركان، وقد قام وهو في حالة هيستيرية بتمزيق المصحف الكريم، قبل أن يعمد إلى إلقاء الأثاث المتواجد بغرفته.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفيسبوكية، تناقلت صباح يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو جد صادم، يظهر لحظة تعبير مجموعة من المواطنين عن غضبهم واستيائهم، بسبب قيام شخص بتمزيق المصحف نهار رمضان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مستشفى الأمراض العقلية مدينة وجدة مدينة بركان فندق

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