عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''حمزة.م'' ابن شقيقة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، خلال سرده لمعطيات الجريمة للقاضي، أنه عجز عن النوم والشرب، وعاش

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''حمزة.م'' ابن شقيقة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، خلال سرده لمعطيات الجريمة للقاضي، أنه عجز عن النوم والشرب، وعاش ثلاثة أيام من الرعب، بعد متباعته لتطورات الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقوم بالفرار إلى تركيا.

وأكد المصدر ذاته أن حمزة، كشف خلال الجلسة التي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء أن خاله هشام مشتري، قام بكراء سيارة من نوع ''داسيا'' سوداء اللون، وركن سيارته قريبا من مسرح الجريمة، قبل أن يعمد إلى إطلاق الرصاص والفرار، مشددا على أنه لم يكن يعلم أن إطلاق خاله للرصاص خلف مقتل البرلماني مرداس، لكنه علم بالنازلة فيما بعد عقب متباعته لموقع ''فيسبوك''.

وأبرز ذات المصدر أن حمزة حاول الدفاع عن نفسه، ونفى علمه بما خطط له خاله ''هشام مشتري''، لأنه كان يعتقد ليلة الجريمة أنه في طريقه لاصطحاب أحد أصدقاء خاله قبل التوجه إلى رحلة صيد.