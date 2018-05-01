 عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا | مجتمع

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة | مجتمع

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد

عاجل...حادثة سيرة مميتة ضواحي الصويرة صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل...حادثة سيرة مميتة ضواحي الصويرة ''صور حصرية''

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء | بوليتيك

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : ''خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس''

الناصري دخل طول وعرض فدنيا باطما و رشيد شو ..وكلام قاصح عن التلفزيون المغربي‎ | ثقافة و فنون

الناصري دخل طول وعرض فدنيا باطما و رشيد شو ..وكلام قاصح عن التلفزيون المغربي‎

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي هجمو عليهم ملثمين نواحي آسفي في رمضان | مجتمع

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي

محمد صلاح يطمئن جماهيره / مؤشر على قرب نيمار من ريال مدريد / غريزمان يصدم برشلونة (فيديو) | بووز

محمد صلاح يطمئن جماهيره / مؤشر على قرب نيمار من ريال مدريد / غريزمان يصدم برشلونة (فيديو)

فيديو : الشعب الفلسطيني يطالب ميسي بعدم اللعب أمام الكيان الصهيوني في القدس | بووز

فيديو : الشعب الفلسطيني يطالب ميسي بعدم اللعب أمام الكيان الصهيوني في القدس

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة''

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 15:09 عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة | مجتمع
عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة''
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''حمزة.م'' ابن شقيقة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، خلال سرده لمعطيات الجريمة للقاضي، أنه عجز عن النوم والشرب، وعاش

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''حمزة.م'' ابن شقيقة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني مرداس، أكد قبل قليل من يومه الإثنين، خلال سرده لمعطيات الجريمة للقاضي، أنه عجز عن النوم والشرب، وعاش ثلاثة أيام من الرعب، بعد متباعته لتطورات الجريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليقوم بالفرار إلى تركيا.

وأكد المصدر ذاته أن حمزة، كشف خلال الجلسة التي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء أن خاله هشام مشتري، قام بكراء سيارة من نوع ''داسيا'' سوداء اللون، وركن سيارته قريبا من مسرح الجريمة، قبل أن يعمد إلى إطلاق الرصاص والفرار، مشددا على أنه لم يكن يعلم أن إطلاق خاله للرصاص خلف مقتل البرلماني مرداس، لكنه علم بالنازلة فيما بعد عقب متباعته لموقع ''فيسبوك''.

وأبرز ذات المصدر أن حمزة حاول الدفاع عن نفسه، ونفى علمه بما خطط له خاله ''هشام مشتري''، لأنه كان يعتقد ليلة الجريمة أنه في طريقه لاصطحاب أحد أصدقاء خاله قبل التوجه إلى رحلة صيد.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هشام مشتري مواقع التواصل الاجتماعي رحلة الصيد البرلماني مرداس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا | مجتمع

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : ''خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس''

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي هجمو عليهم ملثمين نواحي آسفي في رمضان | مجتمع

عـــاجل و غير متوقع: بعد متابعتهما بتهمة الفساد و الخيانة الزوجية..اعتقال الخطاف و صاحبتو اللي هجمو عليهم ملثمين نواحي آسفي في رمضان

عاجل..نقاش حاد بين ممثل النيابة العامة ودفاع مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس | مجتمع

عاجل..نقاش حاد بين ممثل النيابة العامة ودفاع مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب بنت و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

مؤثر و بالفيديو..شوفو الصحاب..بعد 10 سنين غدرو بسباب ''بنت'' و قطع ليه يديه و رجليه بفاس..للمساعدة

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية | خارج البلاطو

فنانون مغاربة يتصالحون مع المسرح +كواليس و تصريحات حصــرية

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة | قنوات أخرى

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة

خبر اليوم:التفاصيل الكاملة حول جريمة قتل شاب بدوار المكانسة بالبيضاء | خبر اليوم

خبر اليوم:التفاصيل الكاملة حول جريمة قتل شاب بدوار المكانسة بالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع ليه فكازا | مجتمع
منذ 26 دقيقة

عـــاجل:ساعات قبل امتحانات الباكالوريا..صدمة عائلة تلميذ كان كيحفظ باش يدوز الامتحان وهاشنو وقع

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: عشت الرعب ومنعستش بعد الجريمة | مجتمع

عاجل..حمزة ابن شقيقة مشتري قاتل البرلماني مرداس يقر بمحكمة الاستئناف: ''عشت الرعب ومنعستش بعد

عاجل...حادثة سيرة مميتة ضواحي الصويرة صور حصرية | حوادث و حقوق

عاجل...حادثة سيرة مميتة ضواحي الصويرة ''صور حصرية''

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء | بوليتيك

عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.