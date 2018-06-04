عاجل...حادثة سيرة مميتة ضواحي الصويرة ''صور حصرية'' ﻿

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة، وقعت قبل قليل في الطريق الرابطة بين جماعة ''إيمين تليت'' وجماعة ''سميمو'' إقليم الصويرة ، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة للنقل السري.

شوف تيفي:الصويرة



لقي شاب مصرعه وأصيب آخر بجروح بليغة في حادثة سير خطيرة، وقعت قبل قليل في الطريق الرابطة بين جماعة ''إيمين تليت'' وجماعة ''سميمو'' إقليم الصويرة ، إثر اصطدام دراجة نارية بسيارة للنقل السري.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' من عين المكان، أن الحادث ناجم عن السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير،إذ كان سائق الدراجة النارية يسير بسرعة جنونية، ما جعله يفقد السيطرة على السياقة ويصطدم في مشهد وصف بالمروع بسيارة خفيفة للنقل السري قادمة في الاتجاه المعاكس.

وخلف الحادث مصرع سائق الدراجة النارية على الفور متأثرا بجروحه البليغة جراء قوة الاصطدام، فيما أصيب سائق السيارة برضوض خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

هذا، واستنفر الحادث مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وتم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات فيما نقل سائق السيارة للمستعجلات لإسعافه.

ومن جانبها فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا تحت إشراف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات وظروف الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية.