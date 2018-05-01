رئيس الاتحاد الماليزي يدعم ''موروكو 2026'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد الماليزي ونكو إسماعيل سلطان ، استقبل أمس الأحد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ، وفدا عن لجنة دعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، وأكد

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس الاتحاد الماليزي ونكو إسماعيل سلطان ، استقبل أمس الأحد بالعاصمة الماليزية كوالالمبور ، وفدا عن لجنة دعم ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، وأكد مساندته المطلقة للمغرب لاحتضان هذا العرس الكروي.

وقدم الوفد المتكون من سفير المغرب بماليزيا طارق ناجم كاتب عام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الدولي السينغالي الحاجي ضيوف سفير الملف المغربي ، من أجل حشد الدعم لاستضافة كأس العالم 2026.

يذكر أن الملف المغربي ينافس ملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.