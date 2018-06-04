عبد النباوي يبعثر أعشاش المرتشين ويحيلهم على القضاء ﻿

أطلقت النيابة العامة مؤخرا خطا هاتفيا مباشرا، في متناول المواطنين، وذلك من أجل تشجيعهم على التبليغ عن جرائم الرشوة في الإدارات وغيرها.

شوف تيفي":"المشعل"

عبد اللطيف السكارجي

أطلقت النيابة العامة مؤخرا خطا هاتفيا مباشرا، في متناول المواطنين، وذلك من أجل تشجيعهم على التبليغ عن جرائم الرشوة في الإدارات وغيرها.

هذه الخطوة المهمة، لقيت ارتياح واستحسان المنخرطين في فضح الفساد الإداري في شتى مدن المملكة، بعدما أصبحت مسألة التبليغ مسطرة بقوانين محددة تحمي صاحبها قانونيا.

"المشعل" تسلط الضوء على هذه الخطوة الجديدة التي بدأت نتائجها الإيجابية تظهر، وتحاور المسؤولين عنها والهدف من إطلاقها ومدى نجاحها من فشلها...

هذه تفاصيل الخط المباشر لفضح الفساد والرشوة في المغرب

يبدو أن خطة إطلاق النيابة العامة بالمغرب الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة أمام المواطنين بدأت تعطي أكلها، حيث أعلنت رئاسة النيابة العامة بعد ساعات قليلة من إعطاء انطلاقة تشغيله، عن سقوط عدة أشخاص في حالات تلبس بمدن مغربية مختلفة، وأوضح المصدر ذاته، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة استقبل خلال الايام الثلاثة الأولى من اشتغاله أزيد من 600 مكالمة، وهو ما يعد مؤشرا جيدا يشجع على استمرار هذه الخدمة في مكافحة الظاهرة المتبقية في الإدارة و والمؤسسات العمومية.

ويأتي هذا الخط المباشر الجديد بعد سلسلة تجارب متعددة أقدمت عليها عدد من الإدارات والوزارات بخصوص تأسيس خطوط هاتفية ولجان لمحاربة الرشوة، إلا أنها كانت تبوء بالفشل وتصبح في خبر كان، بعد شهور على إطلاقها، لكن خطوة النيابة العامة يبدو أنها انطلاقة قوية، استفادت من نقاط ضعف التجارب السابقة، حسب ما كشفه القاضي عبد الرحمان اللمتوني المسؤول برئاسة النيابة العامة _المشعل_.

وسبق للوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة بالمغرب، محمد عبد النباوي، أن أكد بمناسبة إطلاق هذا الخط المباشر للتبليغ عن فضائح الرشوة، أن مؤسسته تراهن على هذه الخدمة لردع الأشخاص المتورطين في الرشوة والفساد بمختلف الإدارات والمؤسسات.

هذه نتائج تبليغ المواطنين عن الرشوة والفساد عبر خط عبد النباوي

منذ إطلاقه بساعات قليلة، تهاطلت المكالمات بغزارة على هواتف رئيس النيابة العامة الجديدة التي أحدثها للتبليغ عن الرشوة في أي مكان من المغرب، ما جعل عددا من المسؤولين والموظفين العموميين يسقطون في شباك الرشوة.

واستطاع الخط المباشر أن يسقط عدة أشخاص في ثلاث حالات تلبس بالرشوة في كل من فاس وسيدي بنور وإنزكان، حيث تم توقيفهم في حالة تلبس من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، وفي هذا الإطار كشفت النيابة العامة أنه قد تم ضبط ثلاثة أشخاص متلبسين بتسلم رشوة من وسطاء وموظفين عموميين، بالإضافة إلى ضبط عون سلطة متلبسا بتلقي مبلغ 2000 درهم كرشوة بإيمينتانوت، ليكون مجموع من تم ضبطهم متلبسين بالرشوة 4 متهمين تم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون في نصف أسبوع.

هل يحقق هاتف النيابة العامة الجديد مبتغى محاربة الفساد

تساءل عدد من المتتبعين عن جدوى الأرقام الماضية التي أسستها وزارات وإدارات، ووجهتها للمواطنين المغاربة من أجل التبليغ عن المرتشين، وإرسالهم للقضاء مباشرة، ما اعتبره هؤلاء إخفاقا في الأهداف والمتابعة...

ويبدو أن هاتف رئاسة النيابة العامة الجديد بدد كل المخاوف، حيث اعتبر مصدر جيد الاطلاع في اتصال مع _المشعل_ أن الرقم الجديد شكلت له خلية تتبع، وأجهزة جد متطورة للمضي قدما في محاربة الرشوة والفساد في كل مناطق المغرب، وبالتالي فأهدافه التي سطر من أجلها بدأت تظهر كما يعلم الجميع، ورويدا رويدا سيزداد عدد المواطنين المبلغين عن جرائم الرشوة في الإدارات والمؤسسات، مع العلم أنهم محميون بقوة القانون.

ومن الأهداف الرئيسة التي رسمت للخط الجديد للتبليغ عن الرشوة والفساد، ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفية العمومية محمد بن عبد القادر، فور الإعلان عن الخط الجديد، أن المبادرة المعلنة من شأنها الارتقاء بشكل من أشكال التواصل مع المواطنين ليكون المواطن فاعلا في مجال محاربة الفساد، مضيفا أن خط التبليغ عن الفساد خطوة جد إيجابية اتخذتها النيابة العامة، وستجعل المؤسسة رافعة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وأبرز المسؤول الحكومي أن المغرب يمتلك رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد، مشددا على ضرورة انخراط المجتمع في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لأنه لا يخص الدولة دون المجتمع.

* عبد الرحمان اللمتوني

نضمن للمبلغين عن الرشوة الحماية الأمنية

◗ ما هو الهدف من هذا الخط المباشر وهل بدأ فعلا في تسجيل أهدافه؟

الهدف هو تمكين المواطن من التبليغ حول ما يتعرض إليه من ابتزاز أو رشوة، مما يحميه من جرائم فساد بالفعالية اللازمة، لأن القنوات الكلاسيكية من خلال خطوط الشرطة القضائية أو النيابة العامة إذا كانت مشغولة، فنحن نؤمن السرعة والفعالية بتنسيق مع النيابة والشرطة.

ومنذ انطلاق هذا الخط أول الأسبوع الماضي، وبعد 48 ساعة تم القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في حالة تلبس بالرشوة، بينهم وسيط وموظفين عموميين، وبعد 72 ساعة تم توقيف عون سلطة _مقدم_ متلبس بمبلغ 2000 درهم بإيمنتانوت، بحيث أنه في ظرف أيام قليلة على إطلاق الخط المباشر، تم ضبط ثلاث حالات في حالة تلبس، وتوصلنا بـ599 مكالمة من المبلغين أغلبها تخص تظلمات بخصوص مساطر أمام القضاء أو إدارات عمومية، وتبقى 10 في المائة منها هي ما تتعلق بالرشوة، وهذه هي التي نعالجها، أما الباقي نوجهها للمعنيين بالأمر عبر إجراءات محددة.

◗ هل هذه الخطوة الجديدة تحمي المبلغ عن جرائم الفساد والرشوة؟

أكيد، لأن القانون يحميه، وله الحق في إخفاء هويته، ولديه الحق في التمتع بحماية أمنية، وسبق أن طبقناها في عدة حالات، من خلال أناس تعرضوا لاعتداءات بعدما بلغوا عن جرائم فساد، وكنا قد خصصنا لهم حماية أمنية دائمة، حيث كان الأمن يرافقهم من مقر سكناهم إلى مقر العمل وفي تحركاتهم، وسبق لنا أن طبقنا هذه الإجراءات الأمنية قبل إعطاء انطلاق الخط المباشر أصلا، وأي شخص بلغ وكان هناك خطر يتهدده فهناك حماية قانونية والنيابة العامة مستعدة لتطبيقها.

◗ هل تتوقعون نجاح هذه التجربة على الرغم من أن تجارب سابقة لإدارات ووزارات فشلت؟

بطبيعة الحال كانت مجموعة من الإدارات والوزارات قد أحدثت تجارب مماثلة، فأكيد عندما أردنا أن ننزل هذا المشروع، وضعنا تشخيصا عاما لنتفادى نقاط ضعف التجارب السابقة، بالإضافة إلى القضاة الذين يعالجون هذه المكالمات الذين كانوا خمسة فالآن أصبحوا سبعة قضاة، نظرا للمكالمات الكثيرة، والأهم هو تفادي البطء وعدم الرد على جميع المكالمات كما وقع في تجارب مماثلة، فقد أحدثنا مركز نداء متطور ومجهز بالتكنولوجيا الحديثة، ودوره أن يستقبل هذه التبليغات ويعالجها، وإذا تعلق الأمر بتظلم أو ملف تعذرت معالجته فهناك رقم فاكس يتم إعطاؤه للمتصلين لإرساله إلى الجهات المعنية، أما باقي المكالمات المتعلقة برشوة أو جريمة فساد أو اختلاس أو ما شابه ذلك، فهذه يتم تحويلها إلى القضاة، وهم يقومون باللازم بتنسيق مع النيابة العامة والشرطة.

إذن فمشاكل البطء محلولة بفضل مركز النداء الجديد، الذي يتوفر على تكنولوجيا غير مسبوقة، والذين يشتغلون في هذا المركز خضعوا لتكوين في التواصل، وكل ما يتعلق بقانون جرائم الفساد، مما جعلنا نتفادى عددا من المشاكل التي عرفتها تجارب مماثلة سابقة، وأكيد ستكون هناك نتائج إيجابية.

◗ هل توصلتم ببلاغات كاذبة وما هو مصير المبلغين بها؟

لحد الآن لا، لكن هذا منتظر، فنحن نتحرى، والأكيد أن الشخص المتصل إذا كان هدفه الانتقام فالقانون يستحضر ذلك، ويضع نصوصا قانونية تجرم التبليغ الكاذب.

ويمكن لأي شخص تضرر من هذه الشكايات الكيدية أن يتقدم للقضاء ويطالب بجبر الضرر ومعاقبة الجاني، ولكن لحد الآن أؤكد أننا لم نتوصل بمكالمة الهدف منها كيدية بدون أن تكون حقيقية.