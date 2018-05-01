عاجل..حمزة ابن أخت مشتري قاتل مرداس يُفجرها من جديد : ''خالي هو اللي قتل البرلماني مرداس'' ﻿

مرة أخرى، أكد حمزة ابن أخت هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أن خاله، هو القاتل الرئيسي في الجريمة التي هزت العاصمة الاقتصادية قبل سنتين.

''شوف تيفي''

مرة أخرى، أكد حمزة ابن أخت هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، أن خاله، هو القاتل الرئيسي في الجريمة التي هزت العاصمة الاقتصادية قبل سنتين.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن ''حمزة''، وخلال مثوله أمام القاضي قبل قليل من يومه الإثنين 4 يونيو، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، قال وبجرأة كبيرة إنه سيقول الحقيقة وذلك استجابة لرغبة والدته، مشيرا إلى أن ''حمزة'' وخلال بداية الاستماع له ''أقسم'' للقاضي على قول الحقيقة فقط.

وأضاف المصدر ذاته أن حمزة، اعترف للقاضي بمرافقته لخاله خلال وقوع الجريمة، وشدد على أن مشتري وبعد إطلاق الرصاص، أخبره بنيته فقط إثارة رعب أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص في اتجاهه.

وأبرز مصدر ''شوف تيفي'' أن ''حمزة'' نفى المعطيات التي صرح بها أمام قاضي التحقيق بعد اعتقاله، مبرزا أن خاله طالبه بمرافقته حتى ينقلا أحد الأشخاص بواسطة سيارة، لكنه تفاجأ به وهو يطلق الرصاص.

وأكد ''حمزة'' يضيف مصدرنا، أنه كان رفقة خاله خلال وقوع الجريمة بوجه مكشوف، مشيرا إلى أنه وقبل وقوع الجريمة تلقى اتصالا من والدته، التي أخبرته بشعورها بوقوع مكروه له، إلا أن خاله، أخذ منه الهاتف، وطمأنها، قائلا: ''صافي كوني هانيا راه معايا''.