رونار يكشف سبب استبعاد بانون من اللائحة النهائية التي ستخوض مونديال روسيا ﻿

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، عن السبب وراء استغنائه عن مدافع فريق الرجاء الرياضي، بدر بانون، وتعوضه بلاعب مالقا الإسباني المهاجم يوسف النصيري، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

شوف سبور

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار، عن السبب وراء استغنائه عن مدافع فريق الرجاء الرياضي، بدر بانون، وتعوضه بلاعب مالقا الإسباني المهاجم يوسف النصيري، لخوض نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد المدرب الفرنسي في تصريح للموقع الرسمي للجامعة المغربية لكرة القدم، أنه قرر الاستغناء عن بانون، بحكم أنه يتوفر على يوسف آيت بناصر، الذي يلعب في عدة مراكز كمدافع أوسط و وسط ميدان.

وأضاف هيرفي رونار، أنه قرر الاحتفاط بمهاجم مالقا الإسباني، بحكم أنه يرغب في الاستفادة من لاعب يساري إضافي في خط الهجوم ، مضيفا أن النصيري له القدرة على مساعدة خط الدفاع ، إضافة إلى أنه يخلق الفارق كما حدث في كأس إفريقيا للأمم 2017 .

وكان مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، قد قرر الاستغناء عن 3 لاعبين بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي و وليد الحجام لاعب أميان الفرنسي و نوصير مزراوي لاعب أجاكس الهولندي.

ويذكر أن عناصر المنتخب الوطني تجري حاليا تربصها الإعدادي بسويسرا تحضيرا للمونديال، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.