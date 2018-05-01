عاجل..نقاش حاد بين ممثل النيابة العامة ودفاع مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن دفاع هشام مشتري، التمس قبل قليل من يومه الإثنين 4 يونيو، استدعاء الشهود والاستماع إليهم، بالإضافة إلى أستدعاء خبراء للكشف عن نوع السلاح المستخدم في الجريمة.

"شوف تيفي"

أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن دفاع هشام مشتري، التمس قبل قليل من يومه الإثنين 4 يونيو، استدعاء الشهود والاستماع إليهم، بالإضافة إلى أستدعاء خبراء للكشف عن نوع السلاح المستخدم في الجريمة.

وأوضح المصدر ذاته أن أشغال جلسة اليوم التى تجرى أطوراها في هذه اللحظات باستنئافية البيضاء، عرفت وقوع مشادة كلامية حادة بين دفاع هشام مشتري وممثل النيابة العامة حول حالة التلبس وإعادة تمثيل الجريمة، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، قال في رده على دفاع مشتري، إن "إعادة تمثيل الجريمة ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة".

وأبرز ذات المصدر أن القاضي الحسن الطفلي المكلف بالبث في الملف، رفع أشغال الجلسة، للبث في الطلب الخاص بعرض فيديو إعادة تمثيل الجريمة.



