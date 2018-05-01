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عاجل..دفاع مشتري يطالب بعرض فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني مرداس

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 12:14 عاجل..دفاع مشتري يطالب بعرض فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني مرداس | مجتمع
عاجل..دفاع مشتري يطالب بعرض فيديو إعادة تمثيل جريمة قتل البرلماني مرداس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دفاع هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، طالب قبل قليل من يومه الإثنين، الهيئة القضائية المكلفة بالبث في الملف، بعرض الفيديو الخاص بإعادة تمثيل

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دفاع هشام مشتري المتورط الرئيسي في جريمة قتل البرلماني مرداس، طالب قبل قليل من يومه الإثنين، الهيئة القضائية المكلفة بالبث في الملف، بعرض الفيديو الخاص بإعادة تمثيل الجريمة.

وأوضح المصدر ذاته أن القاضي الحسن الطفلي وبعد استئناف أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها باستئنافية البيضاء، أعطى الكلمة لدفاع المتهم الرئيسي هشام مشتري، والذي شدد في مرافعته على أن موكله ليس بالقاتل وتمثيل الجريمة ضرب في قرينة البراءة، ملتمسا عرض فيديو تمثيل الجريمة أمام الهيئة القضائية، مؤكدا أن هذا الفيديو سيكشف بعض الأخطاء من حيث الشكل، لأن موكله قام بإعادة تمثيل الجريمة تحت الإكراه.

وأشار ذات المصدر إلى أن دفاع المتهم الرئيسي، تقدم بدفع خاص بعدم قانونية رصد المكالمات الهاتفية، ليتدخل ممثل النيابة العامة، قائلا:" نحن مع جريمة قتل مرداس وجدنا أنفسنا كنيابة عامة أمام استثناء ولكن تعاملت النيابة العامة مع الملف بكامل المسؤولية، كل الإجراءات المسطرية التي قامت بها النيابة العامة كانت في إطار القانون.. إعادة تمثيل الجريمة تخدم مصلحة المتهم ، وهو معرفة مدى انسجام ما في محاضر الملف مع الحقيقة وهذا معمول به في كل الدول المتقدمة".

 

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