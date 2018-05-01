فيديو يهز المغاربة.. شخص قطع المصحف الكريم وعاير الناس بمدينة بركان نهار رمضان..وها شنو وقع ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام شخص بتمزيق مصحف القرآن الكريم قبل رمي أوراقه إلى الشارع من شرفة أحد المنازل، بالإضافة إلى قيامه برمي

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفيسبوكية، يومه الإثنين 4 يونيو، مقطع فيديو مثير، قيل إنه يوثق لحظة قيام شخص بتمزيق مصحف القرآن الكريم قبل رمي أوراقه إلى الشارع من شرفة أحد المنازل، بالإضافة إلى قيامه برمي الأثاث المنزلي على المارة بعد إهانتهم.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 7 دقائق، وهو يظهر لحظة قيام هذا الشخص برمي أوراق المصحف الكريم من الشرفة إلى الشارع، ما جعل العديد من المواطنين المتواجدين بعين المكان، يعبرون عن غضبهم الشديد، بينما اختار آخرون إهانتهم له بكلمات نابية ورشقه بالحجارة حتى يتوقف عن الأفعال التي يقوم بها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمدينة بركان بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، بينما طالب آخرون بضرورة اعتقال هذا الشخص على وجه السرعة.



