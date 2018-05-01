عاجل.. انطلاق محاكمة المتورطين في جريمة قتل البرلماني مرداس وهذا ما كشف عنه دفاع هشام مشتري ﻿

أعطى القاضي الحسن الطلفي، قبل قليل من يومه الإثنين 4 يونيو، أشغال جلسة محاكمة المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، والتي تجرى أطوراها في هذه اللحظات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

أعطى القاضي الحسن الطلفي، قبل قليل من يومه الإثنين 4 يونيو، أشغال جلسة محاكمة المتورطين في قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، والتي تجرى أطوراها في هذه اللحظات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن القاضي الحسن الطلفي، وفي كلمته بعد انطلاق أشغال الجلسة، أكد على أن الملف جاهز للمناقشة، وأعطى الكلمة لدفاع المتهمين المتورطين في هذه الجريمة.

وأشار المصدر ذاته أن دفاع القاتل الرئيسي هشام مشتري، قدم دفوعاته الشكلية، ومن بينها "دفع انتفاء حالة تلبس"، وشدد على وجود خروقات في الملف من حيث الشكل.

وأبرز ذات المصدر إلى أن القاضي وبعد تقدم دفاع المتهم الرئيسي بالدفوعات الشكلية، رفع أشغال الجلسة لمراجعة بعض الدفوعات.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات، قضت قبل استئناف الحكم، بالإعدام في حق المتهم الرئيسي هشام مشتري ، والمؤبد في حق "وفاء" أرملة البرلماني، و30 سنة نافذة في حق حمزة ابن أخت مشتري، أما "الشوافة"، فقد قضت المحكمة بسجنها لمدة 20 سنة.