هيرفي رونار يستغني عن 3 لاعبين ويضم النصيري للائحته النهائية في المونديال ﻿

عرفت اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي كشف عنها الناخب الوطني هيرفي رونار، لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018، غياب كل من لاعب فريق الرجاء الرياضي بدر بانون و وليد الحجام لاعب أميان الفرنسي و

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عرفت اللائحة النهائية للمنتخب المغربي التي كشف عنها الناخب الوطني هيرفي رونار، لخوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018، غياب كل من لاعب فريق الرجاء الرياضي بدر بانون و وليد الحجام لاعب أميان الفرنسي و نوصير مزراوي لاعب أجاكس الهولندي.

وخلف إسقاط المدافع الرجاوي، غضب الجماهير الرجاوية، التي اعتبرت هذا القرار بالظالم في حق لاعب قدم مستويات كبيرة رفقة فريقه سواء في البطولة الاحترافية أو في كأس "الكاف"، ثم قيادته للمنتخب المحلي للتتويج بلقب البطولة الاحترافية للاعبين المحليين.

وكان يوسف النصيري يتواجد في اللائحة الاحتياطية للمنتخب المغربي رفقة وليد الحجام و نوصير مزراوي ، إلا أن رونار فضله على بانون بحكم أن "الأسود" يعانون من عقم هجومي.

ويذكر أن عناصر المنتخب الوطني تجري حاليا تربصها الإعدادي بسويسرا تحضيرا للمونديال، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.