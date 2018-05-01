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عاجل..مثول الفنان سعد لمجرد أمام القضاء بفرنسا

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 11:15 عاجل..مثول الفنان سعد لمجرد أمام القضاء بفرنسا | ثقافة و فنون
عاجل..مثول الفنان سعد لمجرد أمام القضاء بفرنسا
من المنتظر أن يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، أمام القضاء الفرنسي، يومه الإثنين 4 يونيو، حيث ستتم مواجهته بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول قبل شهرين.

"شوف تيفي"

 

من المنتظر أن يمثل الفنان المغربي سعد لمجرد، أمام القضاء الفرنسي، يومه الإثنين 4 يونيو، حيث ستتم مواجهته بنتائج الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتاة الفرنسية لورا بريول قبل شهرين.

وكان مصدر مطلع قد أكد لـ "شوف تيفي" أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الشهادة الطبية الأولى التي تقدمت بها لورا بريول، تؤكد فقدها لكليتها اليسرى.

وأكد ذات المصدر أن دفاع الفتاة الفرنسية، سيحاول في دفوعاته خلال مثول لمجرد أمام النيابة العامة، التأكيد استنادا على نتائج الخبرة الطبية أن موكلته فقدت كليتها نتيجة معاناتها النفسية جراء الاعتداء الذي تعرضت له على يد الفنان المغربي.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفتاة الفرنسية لورا بريول الخبرة الطبية القضية سعد لمجرد

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