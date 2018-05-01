 ''بناي'' يعتدي ب ''مادرية'' على ''قايد'' بأكادير بعد تدخله لمنع أشغال ورش بناء منزل بسبب إزعاج الساكنة يوم عطلة الأحد ﻿
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''بناي'' يعتدي ب ''مادرية'' على ''قايد'' بأكادير بعد تدخله لمنع أشغال ورش بناء منزل بسبب إزعاج الساكنة يوم عطلة الأحد

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 10:41 بناي يعتدي ب مادرية على قايد بأكادير بعد تدخله لمنع أشغال ورش بناء منزل بسبب إزعاج الساكنة يوم عطلة الأحد | حوادث و حقوق
''بناي'' يعتدي ب ''مادرية'' على ''قايد'' بأكادير بعد تدخله لمنع أشغال ورش بناء منزل بسبب إزعاج الساكنة يوم عطلة الأحد
تعرض قائد المنطقة الحضرية بالحي المحمدي بأكادير لاعتداء شنيع يوم أمس الأحد، بعدما تدخل لمنع أحد عمال البناء من العمل داخل ورش بناء منزل نتيجة الضوضاء والإزعاج الذي يسببه للساكنة .

شوف تيفي:أكادير


تعرض قائد المنطقة الحضرية بالحي المحمدي بأكادير لاعتداء شنيع يوم أمس الأحد، بعدما تدخل لمنع أحد عمال البناء من العمل داخل ورش بناء منزل نتيجة الضوضاء والإزعاج الذي يسببه للساكنة .

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي'' فعامل البناء كان يقوم بعمله المعتاد داخل منزل بالحي المحمدي قبل أن يتفاجأ بعون سلطة (مقدم) وقائد المنطقة الحضرية يطالبانه بوقف عمله على اعتبار أن يوم الأحد يوم عطلة وراحة والساكنة المجاورة منزعجة من عمله، وهو ما لم يستسغه العامل، لتتطور الأمور فيما بينهما إلى مشاداة كلامية انتهت بإقدام عامل البناء على تصويب قطعة خشبية''مادرية'' نحو القائد ما أصابه ببعض الرضوض والجروح التي نقل على إثرها صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية.

ومباشرة بعد علمها بالحادث هرعت المصالح الأمنية لعين المكان وقامت بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث، في الوقت الذي جرى فيه توقيف المشتبه به وإحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول ظروف وملابسات اعتدائه على القائد، قبل تقديمه أمام وكيل الملك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير عامل بناء اعتداء قائد مادرية تدخل وقف أشغال بناء

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