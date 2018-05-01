الوزير يتيم يجري سلسلة محادثات على هامش انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية ﻿

أجرى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، مؤخرا، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف.

"شوف تيفي"

أجرى وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، مؤخرا، سلسلة لقاءات على هامش مشاركته في مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف.

وهكذا، أجرى يتيم محادثات مع كل من ساهيل بباييف وزير العمل والحماية الاجتماعية بأذربيدجان ، وعبد الله بن ناصر عبد الله البكري وزير القوى العاملة بسلطنة عمان، و علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وشكلت اللقاءات الثلاث مناسبة للتأكيد على العلاقات المتينة بين المغرب وهاته الدول، وبحث عدد من القضايا تتعلق على الخصوص بالنهوض بالعمل اللائق وتفعيل معاييره، والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والمؤسسات الاجتماعية، وبرامج التشغيل، وتجارب الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، كما كانت هذه المحادثات فرصة لبحث سبل تفعيل بروتوكولات واتفاقات التعاون الموقعة مع هذه الدول وتوسيع مجالاتها.

وعبر المغرب عن استعداده لتوطيد العلاقات في مجال العمالة وتفعيل آليات العمل التي تربط الوزارة بأذربيدجان، مذكرا بأهم الأوراش التي قطعها المغرب في ميادين العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية وتفعيل الحوار الاجتماعي الثلاثي.

كما تم الاتفاق على أن يواصل الخبراء والمسؤولون الحكوميون في الوزارات المعنية العمل من أجل صياغة برامج تنفيذية لتفعيل التوجهات التي عبر عنها الوزراء والبروتوكولات التي سبق توقيعها.

ووجه وزير الشغل والإدماج المهني دعوة لنظرائه لزيارة المغرب والوقوف عن كثب على الأوراش المفتوحة في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية بالمغرب.





