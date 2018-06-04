مفاجأة : رسميا رونار يكشف عن اللائحة النهائية التي ستخوض مونديال روسيا و بانون أبرز الغائبين ﻿

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، صباح يومه الاثنين, عن لائحة 23 لاعبا الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستنطلق فعالياتها يوم 14 يونيو الجاري بروسيا .

شوف سبور

أعلن الناخب الوطني هيرفي رونار، صباح يومه الاثنين, عن لائحة 23 لاعبا الذين سيخوضون نهائيات كأس العالم 2018 والتي ستنطلق فعالياتها يوم 14 يونيو الجاري بروسيا .

وأسقط المدرب الفرنسي كل من بدر بانون ونصير مزراوي من اللائحة النهائية ، فيما فضل الناخب الوطني الإبقاء على اللاعب وليد الحجام للاستمرار في التداريب مع المجموعة.

وتجري حاليا عناصر المنتخب الوطني تربصها الاعدادي بسويسرا تحضيرا للمونديال، على أن تتوجه البعثة المغربية إلى إستونيا لخوض مباراة ودية مع منتخبها يوم تاسع يونيو، قبل الانتقال مباشرة بعد هذا اللقاء إلى مدينة" فورونيج" بروسيا، مقر إقامة وتداريب الأسود خلال كأس العالم.

إليكم اللائحة النهائية للمنتخب الوطني: