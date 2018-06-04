بالصور: لاعب ودادي سابق يتعرض لحادثة سير خطيرة ﻿

تعرض الإطار الوطني مراد فلاح إلى حادثة سير خطيرة بسيارته الخاصة بالطريق الرئيسية بين زاوية الشيخ وتغسالين، حيث أصيب بجروح على مستوى رجله استدعت نقله إلى المستعجلات، وحالته لا تدعو للقلق.

شوف سبور

تعرض الإطار الوطني مراد فلاح إلى حادثة سير خطيرة بسيارته الخاصة بالطريق الرئيسية بين زاوية الشيخ وتغسالين، حيث أصيب بجروح على مستوى رجله استدعت نقله إلى المستعجلات، وحالته لا تدعو للقلق.

وأكد مراد فلاح في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'': ''الحمد لله على لطف الله ، تعرضت ليلة أمس لحادثة سير خطيرة بسبب غياب لوحات التشوير تخبرك بالأشغال الجارية في الطريق الرابط بين تيغسالين وزاويةالشيخ على مسافة 40km اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه''.

وكان الإطار الوطني مراد فلاح مساء أمس الأحد قد تعاقد مع فريق رجاء بني ملال لكرة القدم للإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، بدل المدرب السابق رضى حكم.