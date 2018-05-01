توقيف عنصر خطير بأيت ملول متورط في ترويج المخدرات ومحاولة هتك عرض قاصرة ﻿

أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة لآيت ملول، مساء أمس الأحد شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مختلفة.

شوف تيفي:أيت ملول

أوقفت المصالح الأمنية بمفوضية الشرطة لآيت ملول، مساء أمس الأحد شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني في قضايا إجرامية مختلفة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن المشتبه به من ذوي السوابق القضائية، وكان موضوع 6 مذكرات بحث صادرة من الدرك الملكي بأكادير وأمن بيوكرى وأيت ملول بعد تورطه في عدة قضايا تتعلق بترويج وبيع المخدرات ومحاولة هتك عرض قاصرة بالعنف بعد استدراجها والتغرير بها .

وأضافت ذات المصادر أن المشتبه به جرى توقيفه بحي قصبة الطاهر بأيت ملول، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية، التابعة لمفوضية أيت ملول.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.