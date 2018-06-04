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بالصورة..الأمير مولاي هشام يشكر الملك محمد السادس

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 09:57 بالصورة..الأمير مولاي هشام يشكر الملك محمد السادس | بوليتيك
بالصورة..الأمير مولاي هشام يشكر الملك محمد السادس
نشر الأمير مولاي هشام، عبر حسابه بالفيسبوك، تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس وشقيقته الأميرة للا زينب، لأنهما قدما الدعم لابنته ''فايزة'' التي تخرجت من جامعة ''بيل'' الأمريكية الأسبوع

''شوف تيفي''

نشر الأمير مولاي هشام، عبر حسابه بالفيسبوك، تدوينة، وجه من خلالها الشكر للملك محمد السادس وشقيقته الأميرة للا زينب، لأنهما قدما الدعم لابنته ''فايزة'' التي تخرجت من جامعة ''بيل'' الأمريكية الأسبوع الماضي.

وكتب الأمير مولاي هشام في تدوينته: '' نشكر عائلتنا ، وخاصة الملك محمد السادس وأختي للا زينب لدعمهم الثابت كآباء ثانيين لابنتي''.

وعلاقة بالموضوع، أكدت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الإثنين، أن مصدرا قريبا من الأمير مولاي هشام، أكد لها أن هذا الأخير اتصل هاتفيا بالملك محمد السادس ليشكره على اهتمامه بنجاح ابنته ''فايزة''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيسبوك الأميرة للا زينب الملك محمد السادس الفيسبوك

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