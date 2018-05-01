رونالدو يخير ريال مدريد بين المال أو الرحيل ﻿

كشفت تقارير إخبارية إسبانية، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبر إدارة ريال مدريد بأن عليها تحقيق مطالبه المالية وإلا التفكير في الرحيل عن النادي.

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كشفت تقارير إخبارية إسبانية، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أخبر إدارة ريال مدريد بأن عليها تحقيق مطالبه المالية وإلا التفكير في الرحيل عن النادي.

و أكدت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن كريستيانو رونالدو يُريد المزيد من المال، مضيفا أن ريال مدريد قد يواجه مشاكل معه إذا قرر عدم زيادة راتبه.

وأضافت الإذاعة الإسبانية : ''ربما قدوم نيمار الذي يتقاضى راتبا أعلى من شأنه أن يجعل كريستيانو رونالدو يطلب زيادة راتب من ريال مدريد.''

وتابعت : ''كريستيانو رونالدو سينضم هذا الأسبوع إلى معسكر المنتخب البرتغالي ومن المتوقع أن يكسر صمته هناك''.

ويذكر أن عدة تقارير إخبارية، أكدت أن رونالدو أخبر زملاءه قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالرحيل عن الميرينغي خلال الصيف الحالي ، الشيء الذي يرجح إبرام عملية تبادلية بين ريال مدريد و باريس سان جيرمان، تقضي برحيل رونالدو و بنزيما للفريق الفرنسي مقابل وصول نيمار للفريق الملكي.