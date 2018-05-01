مثير..مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي خلال كأس العالم بروسيا ﻿

قال رئيس إدارة الأمن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هيلموت سبان، بأن الإجراءات الأمنية خلال مونديال روسيا 2018، ستشمل مراقبة منصات شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنيت.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

قال رئيس إدارة الأمن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هيلموت سبان، بأن الإجراءات الأمنية خلال مونديال روسيا 2018، ستشمل مراقبة منصات شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنيت.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين، عن هيلموت سبان قوله ، ''ستكون هناك وحدات مسؤولة عن مراقبة و رصد ما يكتب في منتديات ومدونات معينة على شبكات التواصل الاجتماعي ''.

وأكد سبان بأن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ''أن تشكل خطرا أيضا، خاصة من خلال الأخبار المزيفة''، وهو ما يستدعي تعاونا وثيقا بين روسيا، المستضيفة للبطولة، والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف رئيس إدارة الأمن التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ، ''أن الشيء المهم هو التعاون على المستوى الدولي، وهو أمر يسير بشكل جيد''.

وتستضيف روسيا، لأول مرة في تاريخها، نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وستقام مباريات النسخة 21 للبطولة (64 مباراة)، في الفترة الممتدة بين 14 يونيو الجاري و15 يوليوز المقبل، على 12 ملعبا، في 11 مدينة روسية.

وتحتضن مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرة في 11 مدينة روسية، وتضم بالإضافة للعاصمة موسكو سان بطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبرغ، ونيجني نوفغورود، إلى جانب مدينة روستوف على الدون.