سار..هذه الدولة تسمح الدخول إلى روسيا خلال كأس العالم بلا ''فيزا'' ﻿

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أكدت الحكومة البيلاروسية اليوم الاثنين ، أنه تم ابتداء من اليوم ،باتفاق مع السلطات الروسية ،الترخيص لأنصار المنتخبات المشاركة في كأس العالم بعبور بيلاروسيا نحو روسيا بدون تأشيرة خاصة .

''شوف تيفي''+'' ز م ع''

أكدت الحكومة البيلاروسية اليوم الاثنين ، أنه تم ابتداء من اليوم ،باتفاق مع السلطات الروسية ،الترخيص لأنصار المنتخبات المشاركة في كأس العالم بعبور بيلاروسيا نحو روسيا بدون تأشيرة خاصة .

وأوضح المصدر أنه يمكن لجميع الأشخاص ،الذين لديهم تذاكر لحضور مباريات نهائيات كأس العالم في أي مدينة من المدن المحتضنة ووثيقة (فان إي دي ) دخول التراب الروسي عبر بيلاروسيا بدون تأشيرة .

وأضاف المصدر أن استخدام ما يسمى ب ''فان جواز سفر'' يخول لك المرور عبر بيلاروسيا بدون تأشيرة إلى غاية اليوم السابق للمباراة النهائية ،كما يمكنك من التواجد على الأراضي الروسية إلى غاية 25 من شهر يوليوز القادم على أبعد تقدير.

وذكرت السلطات البيلاروسية والروسية الضيوف الأجانب أن لديهم ثلاثة أيام لتسجيل وصولهم لدى مصالح الهجرة التابعة لوزارة الداخلية ،باستثناء الأشخاص الذين سيبقون في الفنادق ، لأن موظفي الاستقبال مسؤولون عن التسجيل لدى المصالح المعنية .

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