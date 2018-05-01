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صادم وبالأرقام..قوات سورية تقوم بتسليم مغربيات لتنظيم إرهابي بسوريا

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 05:03 صادم وبالأرقام..قوات سورية تقوم بتسليم مغربيات لتنظيم إرهابي بسوريا | دولي
صادم وبالأرقام..قوات سورية تقوم بتسليم مغربيات لتنظيم إرهابي بسوريا
اتهمت منظمة مغربية غير حكومية يومه الأحد ''قوات سوريا الديموقراطية'' بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم الدولة الاسلامية، إلى ما تبقى من أراضي لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم في شرق سوريا، لافتة

''شوف تيفي''

اتهمت منظمة مغربية غير حكومية يومه الأحد ''قوات سوريا الديموقراطية'' بنقل مغربيات متزوجات من مسلحين في تنظيم الدولة الاسلامية، إلى ما تبقى من أراضي لا تزال تحت سيطرة هذا التنظيم في شرق سوريا، لافتة إلى أن العملية تمت في إطار تبادل أسرى أو لقاء مبالغ مالية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان محمد بنعيسى لفرانس بريس إن ''قوات سوريا الديموقراطية''، وهي تحالف كردي عربي يقاتل الجهاديين ويحظى بدعم واشنطن، ''سلمت 35 مغربية ونحو 50 طفلا إلى تنظيم الدولة الإسلامية قسرا خلال اليومين الماضيين''، بناء على شهادات تلقاها المرصد من مغربيات في شمال سوريا.

وأضاف بنعيسى للوكالة الفرنسية أن العملية تمت ''في إطار صفقات تبادل أسرى أو مقابل مبالغ مالية''، مؤكدا تلقي المرصد ''نداءات استغاثة'' من مغربيات موجودات في مخيمات للاجئين بشمال سوريا، يرفضن الانتقال إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، بعد اعتقال أو اختفاء أزواجهن ممن كانوا يقاتلون في صفوف التنظيم.

وقدر بنعيسى عدد النساء المغربيات الموجودات في شمال سوريا مع أطفالهن بنحو 200، موضحا ''أنهن يفضلن العودة إلى المغرب ومواجهة الملاحقات القضائية على أن يسلمن لتنظيم الدولة الإسلامية أو القوات العراقية''.

وأشار بنعيسى إلى أن المنظمة قامت ''بمراسلة الإدارة المدنية لقوات سوريا الديموقراطية بقصد تسهيل عودتهن لكنها لم تتلق أي رد''.

وأكدت وكالة فرانس بريس، اتصالها بوزارة الخارجية المغربية التي لم تشأ التعليق على الموضوع.

وأشارت الوكالة الفرنسية أن، المغرب، أقر في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر ينص على عقوبات بالسجن تراوح بين 10 و15 سنة، مبرزة أن عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا، فاق 1600 شخص العام 2015 بحسب إحصاءات رسمية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العدالة سوريا مغربيات الجهاديين الدولة الإسلامية

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