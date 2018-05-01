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أجنبي حصل ولقاو عندو الحشيش بمطار مراكش المنارة

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 05:01 أجنبي حصل ولقاو عندو الحشيش بمطار مراكش المنارة | حوادث و حقوق
أجنبي حصل ولقاو عندو الحشيش بمطار مراكش المنارة
تمكنت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة، أمس السبت ، من إيقاف مسافر أجنبي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، بعدما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الشيرا تقدر بحوالي كيلوغرام.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت مصالح الأمن بمطار مراكش المنارة، أمس السبت ، من إيقاف مسافر أجنبي بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، بعدما ضبطت بحوزته كمية من مخدر الشيرا تقدر بحوالي كيلوغرام.

وحسب مصدر أمني، فقد تأتى إيقاف المشتبه به الذي كان يهم بمغارة التراب الوطني، بعدما ارتابت مصالح الأمن في تصرفاته لتخضعه لعملية تفتيش قانوني اكتشفت من خلالها حيازته على حوالي كيلوغرام من مخدر الشيرا، موزعة على كبسولات ومخبأة بعناية في حقيبته الخاصة كان ينوي حملها إلى خارج المغرب.

وأضاف المصدر ذاته ، أنه تم إخضاع المعني بالأمر لفحص بالأشعة للتأكد من خلو أمعائه من أي كميات مخدر أخرى ، قبل إحالته على المصلحة الولائية للشرطة، لتعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

وأكد المصدر الأمني أن الأبحاث مستمرة في خضم هذه القضية، بغرض الوصول إلى كل شخص قد تثبت مساهمته أو مشاركته في سياق نفس العمل الجرمي سواء على المستوى الدولي أو الوطني.

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المغرب شوف تيفي الشيرا الحراسة النظرية كبسولات التفتيش القانوني

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