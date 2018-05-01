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مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 03:16 مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع
لقي عامل بناء، زوال اليوم الأحد، بمدينة الدريوش مصرعه، بعد تعرضه لصعقة كهربائية عالية الضغط، حيث كان يقوم بأشغال البناء بواجهة منزل مكون من 3 طوابق على مستوى الشارع الرئيسي بالمدينة.

شوف تيفي

لقي عامل بناء، زوال اليوم الأحد، بمدينة الدريوش مصرعه، بعد تعرضه لصعقة كهربائية عالية الضغط، حيث كان يقوم بأشغال البناء بواجهة منزل مكون من 3 طوابق على مستوى الشارع الرئيسي بالمدينة.

وكشفت مصادر محلية، أن الهالك تعرض لصعقة كهربائية عالية الضغط تسببت في تفحم جثته، بعد أن لامست قطعة حديدية إحدى الخيوط الكهربائية العالية الضغط، أردته قتيلا على الفور وأدت إلى سقوطه من علو يفوق  10 أمتار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه الحادثة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، كما استنفرت السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد أسباب وملابسات الحادثة، التي خلفت صدمة في صفوف من عاينها عن قرب.

‫شوف تيفي

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صعقة حادثة الدريوش التيار الكهربائي

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