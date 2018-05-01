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مثير..حارس شخصي لـ ''بن لادن'' في ضيافة العدل والإحسان

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 02:36 مثير..حارس شخصي لـ بن لادن في ضيافة العدل والإحسان | بوليتيك
مثير..حارس شخصي لـ ''بن لادن'' في ضيافة العدل والإحسان
استضافت جماعة العدل والإحسان، مؤخرا، أحد الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن، وذلك حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين 4 يونيو.

''شوف تيفي''

 استضافت جماعة العدل والإحسان، مؤخرا، أحد الحراس الشخصيين لأسامة بن لادن، وذلك حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليوم غد الإثنين 4 يونيو.

وأوضحت اليومية أن ضيف الجماعة حظي باهتمام كبير من طرف قياداتها وأطرها، وتم تنظيم برنامج زيارات له على مستوى عدد من الأقاليم المغربية، حيث التقى بأعضاء الجماعة وحدثهم عن تجربته السابقة مع زعيم القاعدة المغتال على أيدي القوات الأمريكية الخاصة التي تابعته منذ تورطه في حادث ''الوورلد تريد سنتير''، الذي كان أبشع عمل إرهابي عرفه العالم الحديث وتابعه عبر النقل المباشر في القنوات التليفزيونية.

وأكدت اليومية أن مصادر متتبعة لعمل الجماعة، استغربت هذه الاستضافة، إذ يعرف عن الجماعة ديكتاتوريتها وعدم إيمانها بالرأي المخالف، ويعرف عنها تصفية حساباتها مع مخالفيها في الجماعات أو التنظيمات النقابية بالعنف، ويعرف عنها أيضا إيمانها بخرافات عديدة، كذلك علاقتها بالإرهاب العالمي مثلما تقترفه القاعدة يظل أمرا غير ممكن الإلصاق بأتباع ياسين إلى حدود اللحظة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالحارس الشخصي لابن لادن المدعو ''الشيخ محمد'' ذو الأصول الكردية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي العدل والاحسان الجماعات بن لادن

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