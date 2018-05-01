مثير.. بعد اعتقال الملثمين ''صحاب شرع اليد''..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد ﻿

كشف مصدر جيد الاطلاع في واقعة الملثمين ''لشوف تيفي'' أنه بعد الاستماع إلى الخطاف وصديقته ليلة أمس السبت عند الدرك الملكي، اعترفا بنية الفساد، واعترف الأخير أنه كان يذهب ببنات آخرين لنفس المكان، وأنه

شوف تيفي

كشف مصدر جيد الاطلاع في واقعة الملثمين ''لشوف تيفي'' أنه بعد الاستماع إلى الخطاف وصديقته ليلة أمس السبت عند الدرك الملكي، اعترفا بنية الفساد، واعترف الأخير أنه كان يذهب ببنات آخرين لنفس المكان، وأنه على علاقة بالشابة التي كانت معه.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين سيتابعون بتهمة الفساد، بعدما تم فتح تحقيق موسع في الموضوع، في إطار قضية الاعتداء التي تعرضا إليه على يد ملثمين ضواحي آسفي.

وكان بعض الأشخاص الملثمين قد قاموا بالهجوم على شابة، وتسببوا لها في جروح ونزيف على مستوى الفم والأنف قبل أن ينهالوا عليها بالضرب والرفس بطريقة وصفت بالوحشية كما ظهر بالفيديو الذي تم تداوله، وذلك بعد أن ساورتهم شكوك حول كونها في وضعية مشبوهة وحميمية رفقة الشخص الذي كان عدد من المعلقين قد أكدوا في الفيديو أنه ''خطاف'' وقام بإيصالها لإحدى المناطق ضواحي مدينة آسفي لإنجاز بحث دراسي يهم مسارها العلمي والأكاديمي على اعتبارها طالبة، وهو ما وضحته للمهاجمين وطلبتهم بالكف عن تعنيفها غير أنهم لم يعيروا أي اهتمام لتوسلاتها فانهالوا عليها بالضرب والتعنيف رفقة مرافقها.