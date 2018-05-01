 مثير.. بعد اعتقال الملثمين ''صحاب شرع اليد''..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قريبا.. واتساب يطلق خدمة الدفع الإلكتروني | نت 2.0

قريبا.. ''واتساب'' يطلق خدمة الدفع الإلكتروني

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع

مثير وبالفيديو..معتمر صرفق معتمر آخر وسط مكة بطريقة غريبة وها علاش | دولي

مثير وبالفيديو..معتمر صرفق معتمر آخر وسط مكة بطريقة غريبة وها علاش

مثير..حارس شخصي لـ بن لادن في ضيافة العدل والإحسان | بوليتيك

مثير..حارس شخصي لـ ''بن لادن'' في ضيافة العدل والإحسان

مثير.. بعد اعتقال الملثمين صحاب شرع اليد..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد | حوادث و حقوق

مثير.. بعد اعتقال الملثمين ''صحاب شرع اليد''..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد

حقائق خطيرة تظهر لأول مرة حول مافيا جريمة مقهى لاكريم بمراكش | حوادث و حقوق

حقائق خطيرة تظهر لأول مرة حول مافيا جريمة مقهى لاكريم بمراكش

مثيــر.. أبو حفص يرحب بالداعية عدنان إبراهيم في المغرب ويصفه برجل الفكر المتنور.. ويقصف شيوخ السلفية | مجتمع

مثيــر.. أبو حفص يرحب بالداعية عدنان إبراهيم في المغرب ويصفه برجل الفكر المتنور.. ويقصف شيوخ

حصري..لطيفة رأفت بنات مسجد خلال شهر رمضان ضواحي مدينة القنيطرة | ثقافة و فنون

حصري..لطيفة رأفت ''بنات'' مسجد خلال شهر رمضان ضواحي مدينة القنيطرة

واقعة مول تريبورتور تتكرر في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

واقعة مول تريبورتور تتكرر في مراكش وها أشنو وقع

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

مثير.. بعد اعتقال الملثمين ''صحاب شرع اليد''..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 02:27 مثير.. بعد اعتقال الملثمين صحاب شرع اليد..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد | حوادث و حقوق
مثير.. بعد اعتقال الملثمين ''صحاب شرع اليد''..متابعة الخطاف و صديقته بتهمة الفساد
كشف مصدر جيد الاطلاع في واقعة الملثمين ''لشوف تيفي'' أنه بعد الاستماع إلى الخطاف وصديقته ليلة أمس السبت عند الدرك الملكي، اعترفا بنية الفساد، واعترف الأخير أنه كان يذهب ببنات آخرين لنفس المكان، وأنه

شوف تيفي

كشف مصدر جيد الاطلاع في واقعة الملثمين ''لشوف تيفي'' أنه بعد الاستماع إلى الخطاف وصديقته ليلة أمس السبت عند الدرك الملكي، اعترفا بنية الفساد، واعترف الأخير أنه كان يذهب ببنات آخرين لنفس المكان، وأنه على علاقة بالشابة التي كانت معه.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين سيتابعون بتهمة الفساد، بعدما تم فتح تحقيق موسع في الموضوع، في إطار قضية الاعتداء التي تعرضا إليه على يد ملثمين ضواحي آسفي.

وكان بعض الأشخاص الملثمين قد قاموا بالهجوم على شابة، وتسببوا لها في جروح ونزيف على مستوى الفم والأنف قبل أن ينهالوا عليها بالضرب والرفس بطريقة وصفت بالوحشية كما ظهر بالفيديو الذي تم تداوله، وذلك بعد أن ساورتهم شكوك حول كونها في وضعية مشبوهة وحميمية رفقة الشخص الذي كان عدد من المعلقين قد أكدوا في الفيديو أنه ''خطاف'' وقام بإيصالها لإحدى المناطق ضواحي مدينة آسفي لإنجاز بحث دراسي يهم مسارها العلمي والأكاديمي على اعتبارها طالبة، وهو ما وضحته للمهاجمين وطلبتهم بالكف عن تعنيفها غير أنهم لم يعيروا أي اهتمام لتوسلاتها فانهالوا عليها بالضرب والتعنيف رفقة مرافقها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خطاف آسفي اعتراف ملثمين الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع

حقائق خطيرة تظهر لأول مرة حول مافيا جريمة مقهى لاكريم بمراكش | حوادث و حقوق

حقائق خطيرة تظهر لأول مرة حول مافيا جريمة مقهى لاكريم بمراكش

واقعة مول تريبورتور تتكرر في مراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

واقعة مول تريبورتور تتكرر في مراكش وها أشنو وقع

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة | قنوات أخرى
منذ 43 دقيقة

قدور و عويشة - حـــكـــايـــة الـــــتــفـــاحــــة

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تناشدكم..ولادي عندهم إعاقة و أنا ساكنة غير فالكاريان فكازا | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة..أم تناشدكم..ولادي عندهم إعاقة و أنا ساكنة غير فالكاريان فكازا

تصريحات مؤلمة لعائلة الشاب حمزة اللي غرق قبل أسبوع فالبحر و الأب يتذكر روح ابنه في جنازة بدون جثة | خارج البلاطو

تصريحات مؤلمة لعائلة الشاب حمزة اللي غرق قبل أسبوع فالبحر و الأب يتذكر روح ابنه في جنازة بدون جثة

حصري و بالفيديو..أول تصريح عن واقعة الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير..هاشنو وقع منين شعل فراسو العافية بالدوليو | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو..أول تصريح عن واقعة الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير..هاشنو وقع منين شعل فراسو العافية بالدوليو

﻿

آخر المستجدات

قريبا.. واتساب يطلق خدمة الدفع الإلكتروني | نت 2.0
منذ 7 دقائق

قريبا.. ''واتساب'' يطلق خدمة الدفع الإلكتروني

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم وقبل الإفطار.. عامل يسقط فوق حبال كهربائية وها أشنو وقع

مثير وبالفيديو..معتمر صرفق معتمر آخر وسط مكة بطريقة غريبة وها علاش | دولي

مثير وبالفيديو..معتمر صرفق معتمر آخر وسط مكة بطريقة غريبة وها علاش

مثير..حارس شخصي لـ بن لادن في ضيافة العدل والإحسان | بوليتيك

مثير..حارس شخصي لـ ''بن لادن'' في ضيافة العدل والإحسان

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.