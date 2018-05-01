الضربة القاضية لقنوات بي ان سبورت'' القطرية أيام قليلة على انطلاق مونديال روسيا 2018 ﻿

أكدت تقارير إعلامية سعودية ، ان قنوات الرياضة السعودية ستكون الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم روسيا 2018، مجانا.

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أكدت تقارير إعلامية سعودية ، ان قنوات الرياضة السعودية ستكون الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم روسيا 2018، مجانا.

وأضافت نفس التقارير ، ان المستشار تركي آل الشيخ، تكفل بقيمة النقل التلفزيوني كهدية منه للشعب العربي على أن تتم نقل جميع المباريات في كاس العالم على القنوات الرياضية الاولى والثانية والثالثة والرابعة بتقنية اتش دي كما تم تحديد المعلقين على المباريات.

واستغلت ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻐﻴﺮ الﺻﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ من أجل الحصول على حقوق البث ، حيث يقول البند ''ﻴﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ أن ﺗﻘﺪﻡ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ بينها و ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺎﻟﻜة ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﻭﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻭإن ﺗﻮﺍﺟﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘة ﺍﻟﺠﻐﺮﺍفية''.

ويذكر أن المنتخب الوطني وقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران والبرتغال ثم إسبانيا في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.، حيث سيجرى مباراته الأولى

أمام المنتخب الإيراني، وذلك يوم 15 يونيو في سان بيتيرسبورغ، و يخوض مباراته الثانية أمام نظيره البرتغالي يوم 20 يونيو بملعب لوجينيكي بموسكو، على أن يلتقي في المباراة الثالثة المنتخب الإسباني في 25 يونيو بمدينة غالينينغراد وقد حصلت قناة الرياضية المغربية على النقل الحصري لمونديال روسيا 2018 .