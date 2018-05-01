مثيــر.. أبو حفص يرحب بالداعية عدنان إبراهيم في المغرب ويصفه برجل الفكر المتنور.. ويقصف شيوخ السلفية ﻿

رحب محمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص بالداعية عدنان إبراهيم بمناسبة زيارته للمغرب خلاف بعض شيوخ السلفية الذين عبروا عن غضبهم من تواجد هذا الأخير بالمملكة المغربية على اعتباره رجلا يسب الصحابة ولا

''شوف تيفي''

رحب محمد عبد الوهاب رفيقي أبو حفص بالداعية عدنان إبراهيم بمناسبة زيارته للمغرب خلاف بعض شيوخ السلفية الذين عبروا عن غضبهم من تواجد هذا الأخير بالمملكة المغربية على اعتباره رجلا يسب الصحابة ولا يؤمن بعذاب القبر والمسيح الدجال والعديد من الثوابت حسب اعتقادهم.

وجاء في تدوينة أبوحفص عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ''بمناسبة الضجة المقامة على وصول الأستاذ عدنان إبراهيم للمغرب، وخروج عدد من الشيوخ السلفيين للمطالبة بمنعه من إلقاء الدروس بالمغرب، عندي بعض الملاحظات.. عدنان إبراهيم سواء اتفقت معه أو اختلفت، لا في طرحه وتصوراته، ولا في مواقفه وتقديراته، ولا في سقف ما يدعو إليه، إلا أنه يبقى صاحب جهد رائد في نشر الفكر التنويري، وكان من السابقين لإيقاظ كثير من العقول، ودفعها للبحث والتفكير، وله فضل على كثير من الشباب في تنوير عقولهم وخروجهم من التشدد والانغلاق إلى رحابة الفكر وسعة التصور''.

وأضــاف في ذات التدوينة '' الموقف الذي عبر عنه هؤلاء الشيوخ وأتباعهم ليس مفاجئا ولا غريبا، بل هو متناسق مع طبيعة الفكر الذي يحملونه، ويستجيب لما يدعون إليه من تمثل حياة السلف، ويقصدون نوعا من السلف - الأكثر تشددا- يعتبرون أنفسهم امتدادا لهم، فعدنان إبراهيم بالمصطلح المعاصر مخالف فكريا، لكنه بمصطلح من يعيش معنا بعقلية القرن الثامن الميلادي يسمى: المبتدع... وحكم المبتدع في التراث العقدي الذي لا يريدون منا نقده الهجر والإيذاء وممارسة كل أنواع العنف ضده''.

وتساءل ''فماذا تنتظر ممن شرب من مثل هذا التراث ويعتبر هؤلاء رموزه وقدوته أن يقول في حق عدنان إبراهيم؟'' مشيرا ''هؤلاء الذين يعارضون اليوم زيارة عدنان هم أنفسهم من أقام الدنيا ضجيجا وعويلا على منع أحد شيوخ الوهابية من إلقائه محاضرة هنا بالمغرب، بدعوى حرية الفكر والتعبير''.

واسترسل إن ''هذا يدل على أنهم يقصدون حرية الفكر الوهابي وليس حرية الفكر، لأنهم لا يؤمنون بها أصلا، كما يدل على ولائهم التام للوهابية رغم كل محاولات التمسح بالمالكية والإمام مالك ومحاولة ''وهبنته''. مختتما ''مرحبا بالدكتور عدنان إبراهيم ومزيدا من حرية الفكر والتعبير لمن يؤمن بها...''.