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حصري..لطيفة رأفت ''بنات'' مسجد خلال شهر رمضان ضواحي مدينة القنيطرة

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 01:25 حصري..لطيفة رأفت بنات مسجد خلال شهر رمضان ضواحي مدينة القنيطرة | ثقافة و فنون
حصري..لطيفة رأفت ''بنات'' مسجد خلال شهر رمضان ضواحي مدينة القنيطرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت، قامت خلال شهر رمضان المبارك، بتشييد مسجد بمنطقة سيدي طيبي ضواحي مدينة القنيطرة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفنانة المغربية القديرة لطيفة رأفت، قامت خلال شهر رمضان المبارك، بتشييد مسجد بمنطقة سيدي طيبي ضواحي مدينة القنيطرة.

وبهذا الخصوص، أكدت الفنانة لطيفة رأفت لـ ''شوف تيفي'' قيامها بتشييد هذا المسجد، موضحة أن ما قامت به، كان في إطار أعمال الإحسان التي تقوم بها، والتي تتكتم عن الإفصاح عنها.

وشددت لطيفة رأفت على أنها لم تكن تنوي الحديث عن موضوع مساهمتها في تشييد هذا المسجد إلا أن المعلومة تسربت من جهة أخرى، موضحة أنها تتمنى أن تخصص جميع مداخيل حفلاتها لتشييد مساجد أخرى بالمغرب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المسجد القنيطرة لطيفة رأفت

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