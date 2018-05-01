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عاجل... الحالة الصحية للشاب الذي أضرم النار في جسمه ب''مرجان'' أكادير تتفاقم وينقل لمستشفى ابن طفيل بمراكش

بتاريــخ : 4 يونيو 2018 / 00:32 عاجل... الحالة الصحية للشاب الذي أضرم النار في جسمه بمرجان أكادير تتفاقم وينقل لمستشفى ابن طفيل بمراكش | مجتمع
عاجل... الحالة الصحية للشاب الذي أضرم النار في جسمه ب''مرجان'' أكادير تتفاقم وينقل لمستشفى ابن طفيل بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قررت قبل قليل نقل الشاب الذي قام بإضرام النار في جسده بمرجان أكادير زوال اليوم إلى مستشفى ''ابن طفيل''، بمدينة مراكش

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن إدارة المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، قررت قبل قليل نقل الشاب الذي قام بإضرام النار في جسده بمرجان أكادير زوال اليوم إلى مستشفى ''ابن طفيل''، بمدينة مراكش لإسعافه وإنقاذه.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن نقل الضحية صوب مستشفى مراكش جاء نتيجة تفاقم حالته الصحية، إثر الحروق الخطيرة التي أصيب بها والمصنفة في الدرجة الثالثة وعدم وجود اختصاصي في مثل هذه الحالات الخطيرة بمستشفى أكادير على عكس مستشفى ابن طفيل المتوفر على أخصائيين في الحروق.

هذا، وكان الشاب المنحدر من منطقة بنسركاو بأكادير قد أضرم النار بجسده زوال اليوم داخل المركز التجاري المعروف ''مرجان'' بعد أن وجد نفسه في ورطة بسبب سرقته لآلة حفر ''شينيور'' ومحاولته إخراجها خارج الفضاء التجاري، إلا أن كاميرات المراقبة رصدته، ووجد نفسه محاصرا من طرف حراس الأمن الخاص الذين طالبوه بأداء ثمنها 10 أضعاف، وفقا للقانون الداخلي للمركز الذي يعاقب اللصوص بهذه الطريقة، ليتصل بصديق له دفع مكانه مبلغ 2000 درهم وهو ما لم يستسغه الضحية، ليقدم على جلب مادة حارقة ''دليو'' بعد مرور نصف ساعة ويقوم بآحراق نفسه بسكبها على جسمه وإشعال النار فيه مخلفا حالة من الهلع والإستنفار بالمكان .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير عاجل نقل الشاب الذي أضرم النار في جسمه لمدينة مراكش

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