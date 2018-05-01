انفــــراد.. أتباع ''آل فاسي'' يلجؤون لأعضاء بحزب ''البـام'' لدعم ''عبد المجيد الفاسي'' على رأس الشبيبة الاستقلالية ﻿

التجأ ''عبد المجيد الفاسي'' عضو منظمة الشبيبة الاستقلالية إلى عضو بحزب الأصالة والمعاصرة، لدعم حشوده وهو في الطريق لتقديم ترشيحه للكتابة العامة للشبيبة الاستقلالية خلال المؤتمر الوطني المقبل .

''شوف تيفي''

التجأ ''عبد المجيد الفاسي'' عضو منظمة الشبيبة الاستقلالية إلى عضو بحزب الأصالة والمعاصرة، لدعم حشوده وهو في الطريق لتقديم ترشيحه للكتابة العامة للشبيبة الاستقلالية خلال المؤتمر الوطني المقبل .

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد اجتمع عدد من أعضاء منظمة الشبيبة الاستقلالية مساء اليوم الأحد بالرباط، بحضور عضو استقلالي سبق وقدم استقالته والتحق بحزب البام رفقة أخيه، ويتعلق الأمر بكل من ''جمال احجيرة'' و ''محمد احجيرة'' النائب البرلماني عن حزب ''التراكتور'' بجهة تاونات، وأحد أصدقاء ''إلياس العماري''.

وأضــافت مصادرنا، أن أتباع الحركة التي أطلق عليها ''حركة 11 يناير'' والتي يتزعمها ''عبد القادر الكيحل'' و ''عادل بنحمزة'' و ''عبد الغني الحلو '' في الكواليس، تدفع بــالنائب البرلماني عن لائحة الشباب ''عبد المجيد الفاسي'' للتربع على كرسي الكتابة العامة ، وهو ما يرفضه كل من أنصار ''عمر العباسي'' الكاتب العام للشبيبة والمرشح لولاية ثانية ، المدعوم من طرف ماتبقى من المكتب التنفيذي وعلى رأسهم ''عثمان الطرمونية'' نائب رئيس جهة الدار البيضاء و''نضال شباط'' نجل الأمين العام السابق وعضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، الذي قام خلال الأيام الأخيرة بجولات في الأقاليم الجنوبية معلنا فك الارتباط بأنصار الكيحل .



هــذا وتعيش الشبيبة الاستقلالية خلال الشهور الأخيرة، انشقاقات كبيرة في صفوفها، لاسيما بعد المجلس الوطني الأخير للحزب الذي فرق عددا من قياداته على مستوى التصور والمنهج السياسي لأبناء علال الفاسي، فيما ظهر تقارب بين أنصار حمدي ولد الرشيد ونجل الأمين العام السابق وعثمان الطرمونية وآخرون، للحد من زحف ''آل فاسي'' مرة أخرى على الحزب ، والسيطرة على هياكله التنظيمية.