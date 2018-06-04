 بالصورة.. الكاميرا حصلات ''رشيد العلالي'' بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء ﻿
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بالصورة.. الكاميرا حصلات ''رشيد العلالي'' بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 23:30 بالصورة.. الكاميرا حصلات رشيد العلالي بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء | ثقافة و فنون
بالصورة.. الكاميرا حصلات ''رشيد العلالي'' بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة، ظهر بها المنشط الإعلامي رشيد العلالي بإحدى مقاهي ''الشيشة'' المعروفة بكورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء.

''شوف تيفي''

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة، ظهر بها المنشط الإعلامي رشيد العلالي بإحدى مقاهي ''الشيشة'' المعروفة بكورنيش شاطئ عين الذياب بالبيضاء.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث أكد البعض منهم أن التقاط مقدم برنامج ''رشيد شو'' للصورة بهذه المقهى لا يعني أنه من روادها، بينما استغل آخرون الفرصة لتوجيه انتقادات لـ ''رشيد العلالي'' بسبب الكاميرا الخفية التي شارك بها خلال رمضان الجاري.


تجدر الإشارة إلى أن ''كاميرا شو'' التي يقدمها الإعلامي رشيد العلالي، حققت أرقاما مهمة من حيث نسب المشاهدة، نظرا لتزامنها مع وقت الإفطار.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رشيد العلالي كاميرا شو الشيشة

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