 بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع

شاهد بالفيديو .. تصريح لهيرفي رونار يساند فيه ترشيح المغرب لإستظافة كأس العالم | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح لهيرفي رونار يساند فيه ترشيح المغرب لإستظافة كأس العالم

انفــــراد.. أتباع آل فاسي يلجؤون لأعضاء بحزب البـام لدعم عبد المجيد الفاسي على رأس الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

انفــــراد.. أتباع ''آل فاسي'' يلجؤون لأعضاء بحزب ''البـام'' لدعم ''عبد المجيد الفاسي'' على رأس الشبيبة

بالصورة.. الكاميرا حصلات رشيد العلالي بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء | ثقافة و فنون

بالصورة.. الكاميرا حصلات ''رشيد العلالي'' بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء

بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية | مجتمع

بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية

عاجل..القرطاس فمريكان..وها شنو وقع | دولي

عاجل..القرطاس فمريكان..وها شنو وقع

شوف تيفي تنشر تفاصيل حصرية عن حادث إضرام شاب النار في جسده بمرجان أكادير...وها آشنو قبل الحادث | مجتمع

شوف تيفي تنشر تفاصيل حصرية عن حادث إضرام شاب النار في جسده بمرجان أكادير...وها آشنو قبل الحادث

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة السعودية وبيرو 3/0 , هزيمة قاسية للمنتخب السعودي | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة السعودية وبيرو 3/0 , هزيمة قاسية للمنتخب السعودي

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة إسبانيا وسويسرا 1-1 / مباراة ودية | بووز

شاهد بالفيديو .. ملخص وأهداف مباراة إسبانيا وسويسرا 1-1 / مباراة ودية

الحموشي و''مول التريبورتور'' الدرس الأمني الراقي

بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية

بتاريــخ : 3 يونيو 2018 / 22:44 بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية | مجتمع
بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأحد 3يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجل شرطة، من إحكام السيطرة على لص، بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير ''جنوية''.
"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأحد 3يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجل شرطة، من إحكام السيطرة على لص، بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير "جنوية".

ويظهر الفيديو شجاعة "الشرطي" الذي استطاع من خلالها السيطرة على اللص، الذي حاول الإفلات والهروب من قبضة هذا الشرطي الذي تم وصف عمله بـ "البطولي".
 
وعبر النشطاء الفيسبوكيون المغاربة في تفاعهم مع هذا الفيديديو، عن إعجابهم الكبير بالطريقة التي أحكم بها الشرطي السيطرة على "اللص"، مؤكدين في الوقت نفسه أن العديد من رجال الشرطة، يضحون بأنفسهم من أجل حماية المواطن وإيقاف بعض الخارجين عن القانون.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رجل شرطة الحموشي سلاح أبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شوف تيفي تنشر تفاصيل حصرية عن حادث إضرام شاب النار في جسده بمرجان أكادير...وها آشنو قبل الحادث | مجتمع

شوف تيفي تنشر تفاصيل حصرية عن حادث إضرام شاب النار في جسده بمرجان أكادير...وها آشنو قبل الحادث

قبل الشروع في عملية تشجير المساحات المتضررة من الحرائق برنامج تحسيسي بطنجة تحت شعار لنحافظ جميعا على غابات مدينة طنجة | مجتمع

قبل الشروع في عملية تشجير المساحات المتضررة من الحرائق برنامج تحسيسي بطنجة تحت شعار ''لنحافظ جميعا على غابات مدينة طنجة''

إدارة سجن عكاشة تكشف حقيقة رسالة تعود لرفيق الزفزافي تحت عنوان خلف قضبان عكاشة | مجتمع

إدارة سجن ''عكاشة'' تكشف حقيقة رسالة تعود لرفيق الزفزافي تحت عنوان ''خلف قضبان عكاشة''

حصـــري.. فضيحة صفقة النقل الحضري بالبيضاء..وهـذا ما يروج في كواليس مجلس المدينة..(التفاصيل الكاملة) | مجتمع

حصـــري.. فضيحة صفقة النقل الحضري بالبيضاء..وهـذا ما يروج في كواليس مجلس المدينة..(التفاصيل الكاملة)

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري و بالفيديو..أول تصريح عن واقعة الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير..هاشنو وقع منين شعل فراسو العافية بالدوليو | خارج البلاطو
منذ 41 دقيقة

حصري و بالفيديو..أول تصريح عن واقعة الشاب اللي حرق راسو فمرجان أكادير..هاشنو وقع منين شعل فراسو العافية بالدوليو

بعد لفطــور..ليلة ساهرة من السماع و المديح بالبيضاء في رمضــان | خارج البلاطو

بعد لفطــور..ليلة ساهرة من السماع و المديح بالبيضاء في رمضــان

بالفيديو..سائقو الحافلات لي تحرقو فالمحطة الطرقية بفاس يحملون المسؤلية للمجلس الجماعي | خارج البلاطو

بالفيديو..سائقو الحافلات لي تحرقو فالمحطة الطرقية بفاس يحملون المسؤلية للمجلس الجماعي

بالفيديو:تصــريح صادم لأخت الشاب اللي قتلوه فالمكانسة بالبيضاء فرمضان..غدرو خويا بجنوي كبير وهاشنو وقع | خارج البلاطو

بالفيديو:تصــريح صادم لأخت الشاب اللي قتلوه فالمكانسة بالبيضاء فرمضان..غدرو خويا بجنوي كبير وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

قبل الفطور..حضيو ولادكم..عين السبع في كازا تهتز وها أشنو وقع

شاهد بالفيديو .. تصريح لهيرفي رونار يساند فيه ترشيح المغرب لإستظافة كأس العالم | بووز

شاهد بالفيديو .. تصريح لهيرفي رونار يساند فيه ترشيح المغرب لإستظافة كأس العالم

انفــــراد.. أتباع آل فاسي يلجؤون لأعضاء بحزب البـام لدعم عبد المجيد الفاسي على رأس الشبيبة الاستقلالية | بوليتيك

انفــــراد.. أتباع ''آل فاسي'' يلجؤون لأعضاء بحزب ''البـام'' لدعم ''عبد المجيد الفاسي'' على رأس الشبيبة

بالصورة.. الكاميرا حصلات رشيد العلالي بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء | ثقافة و فنون

بالصورة.. الكاميرا حصلات ''رشيد العلالي'' بمقهى ديال الشيشة بعين الذياب بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.