بالفيديو..برافو: عمل بطولي لأحد رجال الحموشي..شوفو كيفاش شد مجرم خطير عندو جنوية ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأحد 3يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجل شرطة، من إحكام السيطرة على لص، بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير ''جنوية''.

"شوف تيفي"



نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، اليوم الأحد 3يونيو، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن رجل شرطة، من إحكام السيطرة على لص، بحوزته سلاح أبيض من الحجم الكبير "جنوية".



ويظهر الفيديو شجاعة "الشرطي" الذي استطاع من خلالها السيطرة على اللص، الذي حاول الإفلات والهروب من قبضة هذا الشرطي الذي تم وصف عمله بـ "البطولي".

وعبر النشطاء الفيسبوكيون المغاربة في تفاعهم مع هذا الفيديديو، عن إعجابهم الكبير بالطريقة التي أحكم بها الشرطي السيطرة على "اللص"، مؤكدين في الوقت نفسه أن العديد من رجال الشرطة، يضحون بأنفسهم من أجل حماية المواطن وإيقاف بعض الخارجين عن القانون.







