خاص: ضغط ''الفايسبوكيين'' يطير بالشراط نحو روسيا ﻿

رضخت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لمطالب الجمهور المغربي، الذي مارس ضغطا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تعيين المعلق الرياضي المحبوب عبد الحق الشراط للتعليق على مباريات الأسود في

شوف تيفي:



رضخت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون لمطالب الجمهور المغربي، الذي مارس ضغطا كبيرا في مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تعيين المعلق الرياضي المحبوب عبد الحق الشراط للتعليق على مباريات الأسود في مونديال روسيا.

وكشف مصدر خاص ل''شوف تيفي'' أن الشراط تلقى يوم أمس الضوء الأخضر من مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بغية تحضير نفسه للسفر إلى روسيا، بعدما كان قد استبعد في الوهلة الأولى لأسباب تظل مجهولة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشراط عبر عن سعادته بالتضامن الكبير الذي عبر عنه الجمهور الرياضي، وتمنى حسب مصدرنا أن يكون عند حسن ظن الجمهور في تعليقه على مباريات ''الأسود'' في المونديال.